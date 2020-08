Többször meglőttek egy fekete férfit a rendőrök Wisconsinban, erőszakos tüntetések kezdődtek - videók

Erőszakossá fajuló tüntetések voltak helyi idő szerint vasárnap este Wisconsin amerikai szövetségi állam Kenosha nevű városában, miután rendőrök több lövéssel meglőttek egy fekete férfit.



A rendőrség kijárási tilalom bevezetésével vetett véget a tüntetéseknek. A férfit súlyos állapotban szállították kórházba a helyi média jelentései szerint.



Az áldozatot Jacob Blake néven azonosította Tony Evers wisconsini kormányzó.



"Tiltakozunk amiatt, ha a hatóságok túlzott erőszakot alkalmaznak a feketékkel szemben Wisconsinban, és helytelenítjük az indulatok elszabadulását" - írta a kormányzó közleményében.



A rendőröket egy családon belüli konfliktushoz hívták ki. A kenoshai rendőrkapitányság közleménye szerint a meglőtt férfit ők maguk szállították kórházba, de magyarázat egyelőre nincs arra, hogy mi késztette őket fegyverhasználatra.



Az esetet az állam igazságügyi minisztériuma fogja kivizsgálni, amely közölte, hogy az érintett rendőröket ideiglenesen felmentették a munkavégzés alól.



A közösségi médiában feltöltött egyik videó tanúsága szerint Blake egy autóhoz tartott, mögötte, illetve az utca másik oldalán pedig két vagy több rendőr állt, majd amikor kinyitotta az autó ajtaját, és behajolt a kocsiba, egy vagy több rendőr több lövést leadott az autóra, illetve őrá.



Több médium tudósítása szerint az eset után tiltakozó tömeg gyűlt össze a helyszínen, és tüzeket gyújtott. Később pedig másutt is voltak erőszakossá fajuló tüntetések, egyes résztvevők tégladarabokkal és gyújtópalackokkal dobálták a rendőröket, és egy rendőrt megsebesítettek. A rendőrség este 7 órakor kijárási tilalommal vetett véget ezeknek.

Jacob Blake was shot in the back 7 times. This is what they're doing in Kenosha.



Unarmed. And was breaking up a fight. But he gets shot.



This was a shoot to kill. And yet, people will still try to justify this.



YOU CAN'T. pic.twitter.com/gUQFJ8jLcB