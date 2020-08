Szíria egész területén megszűnt az áramszolgáltatás egy robbanás miatt - videó

Szíria teljes területén megszűnt az áramszolgáltatás hétfő reggel egy gázvezetéken történt robbanás miatt - jelentette a SANA hírügynökség.



Ali Ganima olajipari miniszter nem zárta ki, hogy terrorcselekmény okozta a robbanást az Arab gázvezeték Damaszkusz tartománybeli szakaszán, Dumeir és Adra között.



A robbanás következtében egyszerre három erőmű állt le.

An #explosion on the #ArabGasPipeline has caused a power blackout in #Syria and initial indications point to an attack, the energy minister tells state-run television. pic.twitter.com/cC7NvuKyE5