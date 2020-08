Illegális bevándorlás/koronavírus

Az olasz belügyminisztérium semmisnek tekinti Szicília döntését a sziget lezárásáról a migránsok előtt

A szicíliai regisztrációs központok és migránstáborok kiürítését, valamint a bevándorlók elszállítását jelentette be a sziget kormányzója "migránsinvázióra és egészségügyi vészhelyzetre" hivatkozva szombat este. 2020.08.23 16:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Érvénytelennek nevezte Nello Musumeci szicíliai kormányzó rendelkezését a migránstáborok lezárásáról és kiürítéséről a római belügyminisztérium vasárnap hangsúlyozva, hogy a migráció nem a tartományok, hanem a kormány hatáskörébe tartozik.



A belügyi tárcának a sajtóban közölt állásfoglalása szerint a migrációs politikát országos törvények szabályozzák, ezért Nello Musumeci tartományi szintű rendelkezése "nem működőképes". A kormányzó bejelentései érvénytelenek, mivel nincs hatásköre migrációs kérdésekben - szögezte le a minisztérium, érthetetlennek nevezve a szicíliai kormányzó lépését.



Hozzátették, hogy éjjelt nappallá téve a tárca azon dolgozik, hogy enyhítse a migrációs nyomást Lampedusa és Szicília szigetén.



A jobboldali lista élén 2017 óta kormányzó Nello Musumeci szombat este jelentette be, hogy elrendeli a szicíliai regisztrációs központok valamint a migránstáborok bezárását és kiürítését. A 33 oldalas rendelet a tervek szerint vasárnap éjjel lép életbe és első fázisban szeptember 10-ig lesz érvényes. A rendelkezést Musumeci a szicíliai prefektúráknak és a római kormánynak is továbbította. Az intézkedésben szerepel, hogy Szicília megtiltja a migránsok belépését, áthaladását és megállását a sziget területén. A kormányzó a szicíliai táborokban tartózkodó bevándorlók elszállítását sürgette.



Musumeci a migránsok egyre növekvő létszámára és a járványhelyzetre hivatkozott kiemelte, hogy a jelenlegi "invázióban" nem lehet biztosítani a migránsok tartózkodását.



Szicília kormányzója az után jelentette be rendelkezését, hogy Trapani majd Augusta város kormánypárti polgármestere is nemet mondott az Aurelia karanténhajóval Lampedusáról Szicíliára szállított migránsok partra szállására. A római kormány ennek ellenére elrendelte a migránsok szicíliai elhelyezését. Korábban Lampedusa polgármestere intézett ultimátumot, majd nyílt levelet a kormányhoz a sziget kiürítése érdekében.



A legnagyobb szicíliai migránstábort működtető Pozzallo város polgármestere, Roberto Ammatuna független politikus nehéznek nevezte a szicíliai kormányzói rendelet megvalósítását. Hozzátette, Giuseppe Conte miniszterelnöknek a migrációt kell a kormány napirendjének első pontjává tennie. Conténak személyesen kell felmérni a helyzetet a helyi polgármesterekkel együttműködésben, olyan megoldást találva, amely a befogadással együtt figyelembe veszi biztonságot is - jelentette ki Ammatuna.



Matteo Salvini, a Liga vezetője köszönetét fejezte ki Nello Musumecinek. Szicília kormányzója szabad ember, döntése a migránsközpontok bezárásáról a kormány felelőtlenségének következménye - közölte Matteo Salvini. Úgy vélte, a római belügyminisztérium "hagyta a helyzetet idáig fejlődni hónapokon át, semmibe véve a szicíliai hatóság felhívásait a járvány gócpontok megszokszorozódása után is".



"A jelenlegi intézményes feszültség kizárólag a kormány hibája miatt alakult ki" - fejtette ki Salvini.

A jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke, Giorgia Meloni szerint Szicília kormányzója jól döntött. "Nem lehet Európa menekülttáborává tenni Szicíliát az Öt Csillag Mozgalom és a Demokrata Párt hozzá nem értése és migránspárti tombolása miatt" - hangoztatta Meloni.



Lampedusán 1200 migráns tartózkodik, ezren a kevesebb mint kétszáz fős regisztrációs központban, további kétszázan a sziget plébániájához tartozó épületben. Péntektől 337 személyt szállítottak át Szicíliára. További hétszázötvenen az Azzurra karanténhajón vannak elhelyezve, 167 személy az Auréliával már megérkezett Szicíliára. Lampedusáról a korábbi ütemezés szerint hétfő reggel szállítják át a következő, több mint negyven fős csoportot a szicíliai Porto Empedocléba, majd innen Caltanisetta migránsközpontjába.

Kapcsolódó írások: Szicília kormányzója bbezáratja a sziget összes migránstáborát