Rendőrre támadt egy barnamedve az Alpokban, befogták

A két és fél éves, 121 kilós állat rávetette magát a rendőrre több sérülést okozva neki egy tóparti területen, ahol a férfi egy barátjával sétált, mielőtt szolgálatba állt volna. 2020.08.23 12:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Befogták azt a fiatal barnamedvét az olasz Alpokban, amely egy hegyi településre betérve megtámadott egy rendőrt szombaton - jelentette be vasárnap Trentino tartomány önkormányzata.



A támadás szombat délelőtt történt a tartományi székhelytől, Trentótól mintegy 35 kilométerre északnyugatra fekvő Andalo településen. A két és fél éves, 121 kilós állat rávetette magát a rendőrre több sérülést okozva neki egy tóparti területen, ahol a férfi egy barátjával sétált, mielőtt szolgálatba állt volna.



A vadállatot órákkal később, vasárnap hajnalban fogták be, miközben a település szemeteskukáiban élelem után kutatott. Elkábították és egy elkerített területre vitték - olvasható az önkormányzat közleményében.



A veszélyeztetett fajként számon tartott medvék egyre nagyobb aggodalmat okoznak Trentino tartományban, amelynek erdeibe évekkel ezelőtt telepítették vissza az állatokat az Európai Unió pénzügyi támogatásával. Az utóbbi időben egyre gyakrabban merészkednek a vadállatok a települések közelébe, és egyre gyakoribbá és súlyosabbá válnak az ember és állat közötti konfliktusok.



Júniusban egy nőstény medve támadt rá egy apára és fiára, akik mindketten megsérültek, de sikerült elmenekülniük. Az állatot később befogták és nyomkövetővel látták el, hogy ellenőrizhessék mozgását.



Egy másik barnamedvét, amely kilenc hónapon át randalírozott Trentó térségében, áprilisban sikerült befogni. Az M49-ként ismert ragadozó azonban többször is megszökött a Casteller nevű állatgondozó központból, és most már a hatóságok nem tudják nyomon követni mozgását sem, mivel elvesztette nyomkövető nyakörvét - közölték szombaton illetékesek.

