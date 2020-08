Pandakölyök született a washingtoni állatkertben - videó

Megszületett a washingtoni állatkert legújabb pandakölyke - a hírt az intézmény a Twitteren jelentette be, de az érdeklődők az interneten is követhették az utód világra jöttét.



Az állatorvosok a vemhes Mej Hsziangon pár napja végzett ultrahangos vizsgálat alapján úgy vélték, hogy hamarosan megszülethet a kölyök, a nagy pillanat végül szombat hajnalban következett be.



A 22 éves Mej Hsziangot májusban mesterségesen termékenyítették meg, az apa a szintén a washingtoni állatkertben élő 23 éves Tien-Tien. A pandák karámját lezárták a látogatók elől, hogy Mej Hsziang nyugalomban várhassa bocsa érkezését, de az érdeklődők kamerák segítségével 24 órán át élőben követhetik a történéseket az interneten.



Mej Hsziang 2000-ben érkezett Kínából a washingtoni állatkertbe és eddig már négy kölyke született. Decemberben egyébként Mej Hsziang és Tien-Tien is visszakerül Kínába.

❤️🐼 Keepers report that giant panda Mei Xiang and her newborn had a successful first night. Between bouts of good rest, Mei Xiang appeared to nurse her cub and was very attentive to its vocalizations. 👀🎥 TUNE IN: https://t.co/99lBTV2w92. #PandaStory #PandaCubdates pic.twitter.com/QCd2IYv5w4