Megmérgezhették

Megérkezett Berlinbe a Navalnijt szállító gép

A korrupcióellenes fellépésével és Vlagyimir Putyin elnök kérlelhetetlen bírálatával reflektorfénybe kerülő Navalnij csütörtökön lett rosszul egy Tomszkból Moszkvába tartó repülőjáraton, miután teát ivott, amelybe ismerősei szerint mérget csempészhettek. 2020.08.22 10:15 MTI

Megérkezett Berlinbe szombat reggel az a repülőgép, amely a szibériai Omszkból Németországba szállította Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust - derült ki légiforgalmi oldalak adataiból, és erről számoltak be Navalnij támogatói is.



Az omszki kórház orvosai szerint a kormánykritikus politikus élete nincs veszélyben. Mesterséges kómában tartották. Kira Jarmis, Navalnij szóvivője az omszki induláskor azt mondta, hogy a politikus felesége is a repülőn utazik.



Felesége és barátai külföldi segítséget kértek a kezeléséhez, mert attól tartanak, az orosz hatóságok megpróbálják eltussolni, hogy mi okozta a politikus rosszullétét, és úgy ítélték meg, hogy az omszki kórház sem megfelelően felszerelt.



Alekszandr Murahovszkij, az omszki kórház vezető orvosa azt mondta, hogy szerintük Navalnij nem lett mérgezés áldozata, hanem anyagcserezavart okozó betegséggel küzd. Emellett ruháján és ujjain ipari vegyi anyagok maradványát mutatták ki.