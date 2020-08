Illegális bevándorlás/Koronavírus

Lampedusa polgármestere nyílt levélben kért segítséget

Biztonsági és járványügyi vészhelyzet alakult ki a továbbra is migránsokkal teli Lampedusa szigetén a polgármester Salvatore Martello polgármester szerint, aki nyílt levélben sürgetett ismételt megoldást a kormánytól csütörtökön.



Salvatore Martello a sajtóban közölt felhívásában kijelentette, hogy a Giuseppe Conte vezette kormány "nem képes garantálni a rendet és az egészségügyi biztonságot a szigeten".



"Nem lehet tovább elhallgatni, ami Lampedusán történik"- írta a dél-olaszországi sziget első embere.



Salvatore Martello megjegyezte, Lampedusa hatóságai és lakosai az elsők között állnak ki az emberi jogok védelme mellett, "de elfogadhatatlannak találjuk, hogy Lampedusa magára maradjon a legvadabb politikai manőverezés viharában".



A polgármester arra utalt, hogy szerinte az olasz kormány saját migrációs politikája érdekében Lampedusát áldozza fel. Lampedusán csütörtök este 1159 migráns tartózkodott, miközben a helyi regisztrációs központ kevesebb mint kétszáz személyes.



Salvatore, ismertebb nevén Toto Martello 1993 és 2002 között a baloldali Demokrata Párt (PD) színeiben volt Lampedusa és a közeli Linosa szigetének első embere. Két évvel ezelőtt tért vissza a polgármesteri székbe független jelöltként.



A nyár eleje óta sürgeti a vészhelyzet elrendelését a belügyminiszter Luciana Lamorgesétől és a miniszterelnök Giuseppe Contétől. A belügyminiszter július 20-án mérte fel a helyzetet Lampedusán, azonnali segítséget ígért. Kezdetben a többségében tunéziai, tehát gazdasági bevándorlónak minősülő migránsokat Lampedusáról Szicíliába szállították át, de a szicíliai polgármesterek tiltakozása miatt az áthelyezésekre üteme egyre lassult, majd leállt. Nello Musumeci szicíliai kormányzó már azt sem engedélyezi, hogy a Lampedusáról átvett bevándorlókat ideiglenesen egy sátortáborban helyezzék el.



Salvatore Martello utoljára augusztus 3-án intézett ultimátumot a Conte kormányhoz.



"Egyenlőre nem történt semmi. Érthetetlen, hogy a kormány miért nem cselekszik. Úgy tesznek, mintha számukra ez a helyzet teljesen normális lenne, miközben rendkívüli migrációs, egészségügyi és biztonsági helyzet alakult ki" - mondta augusztus elején az MTI-nek.



A belügyminiszter augusztus első hetében karanténhajót küldött Lampedusa partjaira: az Azzurrán jelenleg hétszáz migráns tartózkodik. Azóta egy másik hajó is lehorgonyzott a szigetnél, az Aurelián már kétszázötvenen vannak. Luciana Lamorgese hétfőn Tunéziában egyeztetett a március óta Olaszországba, majdnem kivétel nélkül Lampedusa szigetére, érkezett több mint hétezer tunéziai visszatoloncolásáról.



Olaszország többi kormányzója és polgármestere is nemet mond a migránsok átvételére Lampedusáról. Az északi Piemonte tartományi elnöke, Alberto Cirio tiltakozását fejezte ki, amiért hetvenhat migránst be kellett fogadnia, majd egy részük megszökött a nekik kijelölt szálláshelyről.