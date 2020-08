Terror

Navalnij lélegeztetőgépen van

Eszméletlen állapotban, mérgezéssel vitték kórházba Alekszej Navalnijt, miután az őt szállító repülőgép rendkívüli leszállást hajtott végre Omszkban - közölte Kira Jarmis, az orosz ellenzéki politikus sajtótitkára csütörtökön a Twitteren.



Omszk első mentőkórházának intenzív osztályán a politikust lélegeztetőgépre kötötték. A TASZSZ Alekszandr Murahovszkij főorvosra hivatkozva azt írta, hogy állapota súlyos. Az orvos nem mondta el, hogy Navalnij visszanyerte-e az eszméletét, Jarmis szerint Navalnij kómába esett. A politikus csapata kihívta a rendőrséget a kórházba.



Jarmis a Twitteren azt írta, hogy Navalnij reggel óta csak teát ivott. Feltételezése szerint a vloggert megmérgezhették.



"Az orvosok azt mondták, hogy a meleg folyadék felgyorsította a toxin feszívódását" - idézte a TASZSZ Jarmist.



A sajtótitkár emlékeztetett arra, egy éve Navalnijt "megmérgezték" a fogházban, úgy vélekedett, "nyilvánvaló, hogy most is ugyanazt tették vele". Az Eho Moszkvi rádiónak azt mondta, hogy a politikus a gépen izzadni kezdett, majd arra kérte Jarmist, hogy beszéljen hozzá, hogy a hangjára összpontosíthasson, mielőtt elájul. A szóvivő a feltételezett mérgezést a szeptember 13-án esedékes regionális és parlamenti pótválasztásokkal hozta összefüggésbe.



Sajtójelentések szerint Navalnij az elmúlt napokban Novoszibirszkben tartózkodott, ahol feltehetően anyagot gyűjtött egy újabb leleplezéshez. Innen a politikus Tomszkba indult tovább, ahonnan éppen Moszkvába tartott, amikor a repülőgépen rosszul lett.



A politikus reggel a tomszki reptér egy kávézójában ivott teát. Az Interfax szerint a vendéglátó egység biztonsági kamerájának videofelvételét vizsgálják.



Navalnijt tavaly július végén a fogházból, ahol nem engedélyezett tüntetés szervezése miatt adminisztratív elzárását töltötte, kórházba vitték. Csapata szerint megmérgezték, orvosai szerint viszont allergiarohama volt, és egy nap után visszaküldték a cellájába. 2017-ben sebfertőtlenítőt loccsantottak az arcába, aminek következtében az egyik szemének sérülése miatt külföldi gyógykezelésben részesült.



A jogi végzettségű, 44 éves Alekszej Navalnij az orosz parlamenten kívüli ellenzék legismertebb képviselője. A 2011-2012-es oroszországi hatalomellenes megmozdulások egyik fő szervezője volt, a 2013-as moszkvai polgármester-választáson pedig meglepetésre a második helyen futott be. Az elmúlt években több országos korrupcióellenes tüntetést kezdeményezett. Több nem engedélyezett megmozdulás miatt elzárásra ítélték.



A 2018-as elnökválasztáson Navalnij megpróbálta Vlagyimir Putyin kihívójaként pozícionálni magát, ám a Központi Választási Bizottság - a függőben lévő büntetéseire hivatkozva - elutasította jelötkénti bejegyzését.



Navalnij júliusban a bíróság által kirótt súlyos bírság terhe miatt feloszlatni volt kénytelen az általa alapított Korrupcióellenes Küzdelem Alapítványt.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy Navalnijt 2012-ben és 2014-ben politikai indítékkal tartóztatták le Oroszországban, amivel megsértették ember jogait.