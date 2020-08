Állatvédelem

Végleg bezár a Tigrisvilág-sorozatban elhíresült állatkert

Végleg bezár a Tigrisvilág (Tiger King) című Netflix-sorozatban elhíresült oklahomai állatkert - idézte a jelenlegi tulajdonos Facebook-posztját a BBC hírportálja.



Jeff Lowe a bezárást azzal indokolta, a Peta állatvédő szervezet egyre nagyobb nyomást gyakorol rá.



A döntést azután hozta meg, hogy egy szövetségi bírónak az egymillió dolláros (293 millió forint) védjegyperben hozott határozata szerint az állatkertet át kellett adnia a felperesnek, Carole Baskinnek. Ezt azt jelentette, hogy a jelenlegi üzemeltetőnek 120 napon belül el kell hagynia a területet.



Jeff Lowe üzlettársa volt a sorozat címszereplőjének, a Tiger King néven is emlegetett Joe Exoticnak, aki jelenleg 22 éves börtönbüntetését tölti bérgyilkossági kísérletben való részvételért és állatkínzásért.



Lowe bejegyzésében azt írta, hogy a Tiger King-sorozat sok szempontból végleg megváltoztatta az életüket. "Több figyelmet - jót és rosszat - kaptunk, mint amennyit bárki megérdemel. Valószínűleg továbbra is minden állatvédő céltáblája leszünk, de készen állunk" - tette hozzá.



Arról is írt, hogy "új állatkertje" a Tiger Kinggel kapcsolatos új kábel- és streamingsorozat helyszíne lesz.



A Tiger King világsiker lett az új koronavírus megfékezésére hozott korlátozások márciusi kezdetekor. A Netflix sorozata a Joe Exotic "művésznevű" oklahomai férfi színes életéről szól, amiben fontos szerep jutott fő riválisának, a Floridában nagymacska-rezervátumot üzemeltető Carole Baskinnek.



A szolgáltató a hírek szerint rendelkezik a második évad jogaival is, miközben már számos külön film, vagyis spinoff is készül, köztük egy nyolcrészes sorozat, melyben Nicolas Cage játssza a címszerepet.



A rivális Carole Baskinnek is jutott a rivaldafényből: a hónap elején hozta nyilvánosságra, hogy eltűnt és halottnak nyilvánított volt férje rokonai beperelték. Don Lewis 1997-ben tűnt el, Baskin következetesen tagadja, hogy köze lett volna az esethez.