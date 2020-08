USA-választás

Kamala Harris hivatalosan is a Demokrata Párt alelnökjelöltje lett

Az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltállító konvencióján szerda este a párt "nagyágyúi" mondtak beszédet, és hivatalosan is Kamala Harris lett az alelnökjelölt. 2020.08.20 10:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Kerry Washington színésznő által vezetett virtuális rendezvény a konvenció előző napjaihoz hasonlóan filmbejátszásokat villantott fel, és megszólalási lehetőséget adott civileknek is.



A rendezvény legfontosabb szereplője Kamala Harris volt, aki utolsóként beszélt, és elfogadta az alelnökjelöltséget.



Rövid beszédet mondott Hillary Clinton volt külügyminiszter, aki a demokraták elnökjelöltje volt 2016-ban, Nancy Pelosi házelnök, Elizabeth Warren massachusettsi szenátor, aki korábban Biden vetélytársaként versenyben volt a párt elnökjelöltségéért és Barack Obama volt elnök is. Eltérő mértékben ugyan, de valamennyien bírálták Donald Trump jelenlegi elnököt.



A bírálatokkal a legtakarékosabb - elemzők szerint - Hillary Clinton volt, a legélesebben Barack Obama, majd Kamala Harris fogalmazott.



A lakásában rögzített videóüzenetben Clinton azt állította, Donald Trumpnak megvolt a lehetősége a bizonyításra, de nem lett sikeres. "Szerettem volna, ha jobb elnök lesz belőle, de sajnos csak önmagát tudta adni" - mondta. Utalva a saját, négy évvel ezelőtti választási vereségére, szavazásra buzdította az amerikaiakat. "Úgy szavazzanak, mintha a megélhetésük függene ettől" - tette hozzá.



Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti politikusainak célkitűzéseiről beszélt: arról, hogy szeretnék elérni az egészségügyi ellátás költségeinek és a gyógyszeráraknak a csökkentését, Amerika infrastruktúrájának újjáépítését és a Minneapolisban májusban rendőri intézkedés közben meghalt afroamerikai George Floydról elnevezett új rendőri törvény megszavazását. Pelosi az amerikai megújulás akadályának többször is Donald Trump elnököt és Mitch McConnellt, a szenátus republikánus frakciójának vezetőjét minősítette.



Elizabeth Warren szenátor sokat foglalkozott a koronavírus-járvánnyal, és azt hangoztatta, hogy Trump kudarcot vallott a járvány kezelésében. Tudatlannak és hozzá nem értőnek nevezte az elnököt, aki szerinte veszélyt jelent az országra. "Szánalmasan kudarcot vallott" - mondta Trump járványkezeléséről.



Barack Obama, aki a beszédét Philadelphiában, az amerikai függetlenségi harc múzeumában rögzítette, szinte csakis Trumpot bírálta. Kiemelten foglalkozott ő is a járvánnyal. "Donald Trump nem nőtt fel a feladathoz, mert képtelen rá, és ennek a kudarcnak a következményei komolyak: 170 ezer amerikai halt meg, és több milliónyi munkahely veszett el" - mondta.

A volt elnök úgy vélekedett, hogy a mostani választások tétje az amerikai demokrácia sorsa. Szavazásra buzdította az amerikaiakat, és azzal vádolta meg Donald Trumpot és híveit, hogy meg akarják nehezíteni a voksolást. Különösen a fiatal választókat nógatta: "ti adtok új értelmet a demokráciánknak" - mondta. Hozzátette: "annyian szavazzatok, mint korábban soha!".



Kamala Harris, miután a családjáról beszélt, és azt mondta, hogy számára ez a legfontosabb, hangsúlyozta: olyan Amerikát képzel el, ahol "a közösség szeretetteljes, mindenkit befogad, függetlenül attól, hogy néz ki, honnan jött és kit szeret". Leszögezte, hogy olyan országot szeretne, ahol az emberek ugyan nem minden részletkérdésben értenek egyet, de az alapértékekben igen. Majd viszonylag hosszan Trumpot bírálta, elsősorban a járvány miatt.



"Donald Trump vezetői képességének kudarca életekbe és megélhetésekbe került" - szögezte le. Hozzáfűzte: "a nemzet gyászol, gyászolja az elveszített életeket, az elvesztett munkahelyeket és az elveszített biztonságot".



Fontosnak nevezte a rasszizmus elleni harcot, azt mondta: "a rasszizmus ellen nincs oltás".



Harris közölte: az amerikaiak előtt álló út nem lesz könnyű. De azt ígérte, hogy elnökként és alelnökként merészen és tisztességesen fognak cselekedni. "Nem Joe-ról (Bidenről) és rólam van szó, hanem rólatok" - mondta. Leszögezte: olyan elnököt kell választani az ősszel, aki "valami mást, valami jobbat" hoz, és összefogja, egyesíti az amerikaiakat. "Meggyőződéssel, reménnyel és bizakodással teli küzdelmet" kért az amerikaiaktól, hogy az őszi választásokon a demokraták győzni tudjanak.