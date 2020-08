Koronavírus-járvány

Kína az év végéig kereskedelmi forgalomba hozható oltóanyagot állít elő az új típusú koronavírus ellen

A SinoPharm kínai állami gyógyszergyártó vállalat várhatóan az év végéig kereskedelmi forgalomba hozható oltóanyagot állít elő az új típusú koronavírus ellen - mondta a vállalat vezetője, Liu Csin-cseng a Kínai Kommunista Párt lapjában kedden megjelent cikkben.



Liu elmondása szerint a vakcina 1000 jüanba (hozzávetőleg 42 ezer forint) kerül majd, és két lépésben kell majd beadni, 28 napos eltéréssel.



A cégvezető egyúttal azt javasolta, hogy a diákok és a nagyvárosokban élő emberek mindenképpen oltassák be magukat, de arra az álláspontra helyezkedett, hogy a vidéken, gyéren lakott helyen élőknek nincs szüksége a vakcinára.



"Nem kell mind az 1,4 milliárd kínait beoltani" - húzta alá Liu a Guangming Daily című lapnak, hozzátéve, hogy a SinoPharm két kísérleti oltóanyagon dolgozik, és évente 220 millió adag oltás legyártására van kapacitása.



Liu azt is mondta a lapnak, hogy ez egyik kísérleti vakcinát neki is beadták már.