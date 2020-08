Koronavírus-járvány

Lemond a lengyel egészségügyi miniszter

Bejelentette lemondását keddi sajtóértekezletén Lukasz Szumowski lengyel egészségügyi miniszter, közlése szerint a több hónap óta tervezett leköszönését eddig "a Lengyelország számára fontos feladatok" elvégzése érdekében halasztotta.



A koronavírus-járvány kitörése óta a legnépszerűbb lengyel politikussá vált Szumowski közölte: a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) soraiban továbbá is teljesíti képviselői munkáját, egyúttal visszatér az eredeti foglalkozásához, az orvosi küldetéshez is.



Szumowski a PiS elnöke, Jaroslaw Kaczynski által szeptemberre bejelentett kormányátalakítást megelőzően mond le. Lemondása időzítéséről elmondta: erről korábban Andrzej Duda államfővel, Mateusz Morawiecki kormányfővel, valamint a PiS elnökével egyeztetett. Eredeti tervei szerint már idén februárban távozott volna, a kezdődő koronavírus-járvány miatt az év elején viszont módosított tervein.



Újságírói kérdésre válaszolva Szumowski cáfolta, hogy távozása összefüggésben volna a koronavírus kitörése utáni, a védőeszközök beszerzését célzó minisztériumi pályázatokkal, melyek miatt több ellenzéki politikus tavasszal ügyészségi bejelentést tett.



Összefoglalva a két és fél éves miniszteri megbízatása alatt a lengyel egészségügyben elért eredményeket, Szumowski kiemelte az onkológiai kezelés reformját és a koronavírus-járvány elleni intézkedéseket.



Beszámolt a Covid-19-fertőzés kezelését szolgáló, idei őszre szóló stratégiáról is, melyben - mint mondta - nagyobb szerepet szánnak a háziorvosoknak, akik jogosultak lesznek a vírusteszt elrendelésére.



A járási kórházak mellett rendelőket létesítenek a koronavírus tüneteit mutató személyek számára, egyúttal csökkentik a járványkórházak számát - közölte Szumowski, utalva arra, hogy a Covid-19 miatt kórházban ápoltak száma hosszabb távon stabil, mintegy 2 ezer emberről van szó, a betegség súlyos változatában szenvedők száma pedig 70 és 100 között mozog.



Lengyelországban keddi adatok szerint 16 337 az aktív esetek száma, a járvány kitörése óta megfertőződött 57 876 ember közül 39 643-an felgyógyultak. Eddig 1896, általában más kórokban is szenvedő koronavírusos beteg hunyt el, az utóbbi 24 óra alatt tizenegy.