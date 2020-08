Koronavírus-járvány

Ismét megugrott a fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában

Horvátországban a testület jelentése szerint az elmúlt 24 órában 199-el nőtt, és elérte a 6855-öt a fertőzöttek száma. Hétfőn még 85 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Nem történt új haláleset, így a járvány halálos áldozatainak száma 166 maradt. A betegek közül 120-an vannak kórházban, közülük tizenegyen lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 1371 fő, a legmagasabb a járvány kezdete óta. A négymilliós országban eddig összesen 140 471 koronavírus-tesztet végeztek el, az elmúlt egy napban 1824-et.



A legtöbb új esetet továbbra is a fővárosban, Zágrábban, illetve Split-Dalmát megyében regisztrálták. A zágrábi esetek is a tengerparthoz kötődnek. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, és a fiatalok a legfőbb terjesztők.



A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint hétfőn az előző napinak a kétszeresével, 27-tel 2456-ra nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 129 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 16-an vannak kórházban, közülük hármat ápolnak intenzív osztályon. Az elmúlt egy hétben 201 pozitív esetet regisztráltak az országban. A behurcolt fertőzések többsége a népegészségügyi intézet szerint Horvátországból származik. A kétmilliós országban eddig 143 463 koronavírus-tesztet végeztek el, az elmúlt 24 órában 1143-at.



A szlovén sajtó kedden arról cikkezett: a kormány legkésőbb csütörtökig dönt arról, "vörös listára" helyezi-e szomszédját, és kötelező karantént rendel-e el az onnan érkezők számára. Járványügyi szakemberek azt kérték a kabinettől, már szerdán hozza meg az új rendeletet, így a szlovén turistáknak lenne két-három napjuk arra, hogy hazautazzanak - írták a lapok.



Korábban Ausztria és Olaszország is szigorított Horvátországgal szemben. Minkét ország negatív koronavírus-tesztet kér a hazaérkezőktől. Emiatt több ezer turista hagyta el az országot a hétvégén, sokan azonban így sem szakították meg a nyaralásukat. A horvát közegészségügyi intézet úgynevezett Covid-ambulanciákat hozott létre a szigeteken és kisebb üdülőhelyeken, hogy a turistáknak ne keljen a nagyobb városokba utazniuk a PCR-teszt elvégzéséhez.



Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, hogy újraindítsa a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt.