Bűnügy

18 év után kiderülhet, kik ölték meg a Run-D.M.C. tagját, Jam Master Jay-t

Egy majdnem 18 éve megoldatlan bűntény, Jam Master Jay úttörő hiphopzenész megölésével kapcsolatban letartóztattak két embert - közölték egy hétfői sajtótájékoztatón, melyről a BBC számolt be.



A 2002-ben történt emberölést hideg vérrel elkövetett gyilkosságnak nevezte Seth DuCahrme brooklyni ügyész.



A zenészt, eredeti nevén Jason Mizellt queensi lemezstúdiójában, videójátékozás közben lőtte le két álarcos. Az ügyész szerint az elkövetők az ismerősei voltak, indítékuk a drogkereskedelemmel kapcsolatos.



A két gyanúsított egyikét, a 36 éves Karl Jordant vasárnap tartóztatták le, bűntársa, az 56 éves Ronald Washington börtönbüntetését tölti, hivatalosan jövő héten vádolják meg.



A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a Mizell halála előtti hónapokban nagyjából tíz kilogramm kokaint vásárolt és azzal fenyegette meg a gyanúsítottakat, hogy nem kaphatnak a haszonból.



"Nagyon régen kezdtük a nyomozást, a 2000-es évek elején, de rengeteg kihívással szembesültünk. A gyilkosság azonban olyan bűn, amelyben az idő múlása nem jelenti a tettesek megmenekülését" - magyarázta DuCharme.



A New York-i Queens hiphoptriója az 1980-as években tett szert világhírre, ők voltak a műfaj első együttese, amely a Billboard sikerlistáin is csúcsra ért. Az 1984-es Rock Box volt az első tisztán rapszám, amit az MTV lejátszott.



Mizell halála után a rajta kívül Joseph "Run" Simmonsból és Darryl "DMC" McDanielből álló projekt feloszlott.