Koronavírus-járvány

Horvátországban és Szlovéniában is csökkent az új fertőzöttek száma

Horvátországban és Szlovéniában is csökkent az új koronavírus-fertőzöttek száma, de kevesebb tesztelést is végeztek a hétvégén mindkét országban. 2020.08.17 18:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Horvátországban vasárnap 85-el nőtt, és elérte a 6656-at a fertőzöttek száma. Szombaton még 151 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Nem történt új haláleset, így a járvány halálos áldozatainak száma 166 maradt. A betegek közül 126-an vannak kórházban, közülük tizenegyen lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 1236 fő, a legmagasabb április óta. A négymilliós országban eddig összesen 138 647 koronavírus-tesztet végeztek el, az elmúlt 24 órában 990-et.



A legtöbb új esetet továbbra is a fővárosban, Zágrábban, illetve Split-Dalmát megyében regisztrálták. A zágrábi esetek is a tengerparthoz kötődnek. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, és a fiatalok a legfőbb terjesztők. Split-Dalmát megyében az elmúlt 24 órában mindössze 165 koronavírus-tesztet végeztek, ebből 26 lett pozitív, pénteken csak ebben a megyében több mint 600 tesztet végeztek.



Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet igazgatója a sajtónak úgy nyilatkozott: tisztában vannak azzal, hogy valószínűleg sokkal több a fertőzött, mint amennyit a számok mutatnak, ugyanakkor felhívta rá a figyelmet, hogy más tengerparti megyékben továbbra is alacsony a fertőzöttség aránya.



A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint egy nap alatt 13-al 2429-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 129 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 19-en vannak kórházban, közülük hármat ápolnak intenzív osztályon. Az elmúlt egy hétben 174 pozitív esetet regisztráltak az országban. A behurcolt fertőzések többsége a népegészségügyi intézet szerint Horvátországból származik. A kétmilliós országban eddig 142 320 koronavírus-tesztet végeztek el, az elmúlt 24 órában 393-at.



A szlovén kormány járványügyi szakemberek javaslatára csütörtökön dönt arról, hogy milyen szigorításokat vezet be Horvátországgal szemben. Korábbi hírek szerint Ljubljana "vörös listára" helyezi szomszédját, és kötelező karantént rendel el az onnan érkezők számára.



Szlovéniában szeptember 1-jén kezdődik az oktatás, a fiataloknak vissza kell térniük az iskolapadokba és az egyetemekre. Sajtóhírek szerint lehet, hogy csak a 15-35 év közötti korosztályt érinti majd az új rendelet.



Horvátországban egy héttel később, szeptember 7-én kezdődik a tanév. Az oktatási minisztérium szakbizottsága kedden ül össze, és augusztus 31-ig hoz döntést arról, hogy kik térhetnek vissza az iskolába, és milyen feltételek mellett. Több száz szülő írta alá azt a petíciót, amely az online oktatás mellett foglal állást.



Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, hogy újraindítsa a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt.