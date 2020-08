Szokatlan baleset: felugró hal ölt meg egy horgászt Ausztráliában

Ritkán előforduló balesetben halt meg egy horgász Ausztráliában: egy nagy hal ugrott ki a vízből és a férfi mellkasának csapódott - közölte az Északi Terület rendőrsége.



Az 56 éves férfi Darwin város kikötőjének közelében horgászott pénteken egy hajóban családjával és barátaival; a vízből egy hatalmas hal ugrott ki, és a férfit akkora ütés érte a mellkasán, hogy elvesztette az eszméletét.



A többiek hívták a rendőrséget, majd a Cullen-öbölbe hajóztak, ahol a mentők megpróbálták a sérültet újraéleszteni, de nem jártak sikerrel.



"Rendkívül szokatlan balesetről van szó" - fogalmazott a rendőrség, azt azonban nem tudják, hogy milyen hal volt a "tettes".



Két évvel ezelőtt már történt hasonló eset, de az szerencsés kimenetelű volt: egy felugró makréla egy nő nyakának csapódott; az áldozat éppenhogy túlélte a balesetet.

DEATH - CULLEN BAY

A 56-year-old man has died at Cullen Bay after a fishing incident on Friday 14 August 2020. https://t.co/9Pjcpsxkvz pic.twitter.com/M97etkFkIi