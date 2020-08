Koronavírus

A második hullám miatt elhalasztják a választást Új-Zélandon

Új-Zélandon a kormány egy hónappal elhalasztotta a parlamenti választásokat a koronavírus-járvány második hullámának kitörése miatt - jelentette be Jacinda Ardern miniszterelnök hétfőn.



A voksolást eredetileg szeptember 19-én tartották volna meg, helyette október 17-én lesz.



Noha a választási bizottságnak az volt a véleménye, hogy a választásokat biztonságosan meg lehet tartani az eredeti időpontban, Ardern a hétfői sajtótájékoztatóján közölte: figyelembe vette a várható részvételi arányt és a választókkal szembeni igazságosságot is.



Bár a mindenkori kormányfő joga meghatározni egy időintervallumon belül, hogy mikor legyen a voksolás - most november 21-éig bármikor megtartható -, Ardern a döntés előtt konzultált a többi pártvezetővel. Hozzátette, hogy többször nem fogják elhalasztani a voksolást.



A közvélemény-kutatási eredmények alapján Ardernt várhatóan újraválasztják.



A parlamenti voksolással egy időben népszavazást tartanak az országban az eutanázia és a marihuána legalizálásáról.



Pénteken hosszabbították meg a legnagyobb város, Auckland vesztegzárát a koronavírus-járvány újabb hulláma miatt. Ardern akkor azt mondta, hogy a karantén még legalább 12 napig tart, és a cél az, hogy Új-Zéland ismét vírusmentes legyen.