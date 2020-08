Koronavírus

Az Egyesült Államokban meghaladta a 170 ezret a járvány halálos áldozatainak száma

Meghaladta a 170 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma az Egyesült Államokban vasárnap estére a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint.



Változatlanul Florida, Louisiana és Texas az a három tagállam, amelyben a legtöbb az újonnan diagnosztizált fertőzött, valamint a vírus okozta betegségben elhunyt ember.



Az Egyesült Államokban már 5 millió 380 ezer fertőzöttet regisztráltak a járvány kezdete óta.



Vasárnap washingtoni idő szerint éjfélig 50 ezer új fertőzöttet és 483 halálos esetet jelentettek a megelőző 24 órából.



A legtöbb tagállamban folyamatosan csökken az új fertőzések aránya, kivétel ez alól Illinois, Dél-Dakota és Hawaii.



Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója, Robert Redfield vasárnap egy orvosi szaklapnak adott interjújában ismételten arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok a történetének "legrosszabb ősze" elé nézhet, ha az emberek nem tartják be a javasolt óvintézkedéseket, köztük a társadalmi távolságtartást és a szájmaszkok viselését.



A CDC adatai szerint március vége óta folyamatosan növekszik a gyermekek körében azonosított fertőzések és a megbetegedések száma is. Augusztus 3-ig az összes Covid-19-es eset több mint 7 százalékát a 17 esztendősek és annál fiatalabbak körében állapították meg.



Egyre több a megbetegedés a kisebbségi népcsoportok - elsősorban a spanyol ajkú amerikaiak - körében is.



A Harvard Egyetem közegészségügyi intézete vasárnap arra biztatta az amerikai vállalatokat, hogy igazgatótanácsaikban és vezető menedzsereik körében alkalmazzanak közegészségügyi szakembereket is, akik megfelelő intézkedéseket javasolhatnak a cégen belül a járvány féken tartása érdekében. Az intézet meglátása szerint ugyanis a járvány hosszú éveken keresztül fenyegetheti a vállalati szférát.



A Harvard intézete, de más akadémiai és orvosi intézmény is, már kiépített ilyen jellegű kapcsolatokat a bankszektortól a szórakoztatóiparig az üzleti szféra több szereplőjével. A Cleveland Klinika például légitársaságokkal és szállodákkal áll partneri kapcsolatban, a híres Mayo Klinika pedig a McDonald'snak ad egészségbiztonsági tanácsokat arról, hogy miként működtesse gyorséttermeit.