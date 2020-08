Földközi-tengeri földgázmezők

Az uniós diplomácia vezetője a kutatófúrások azonnali leállítására szólította fel Törökországot

Josep Borrell, az Európai Unió (EU) kül- és biztonságpolitikai főképviselője a Földközi-tenger keleti medencéjében végzett, földgáz utáni kutatások azonnali leállítására, valamint a párbeszéd folytatására szólította fel Törökországot.



Borrell vasárnap kiadott közleményében kijelentette: a kutatófúrások folytatása további feszültséget kelt és bizonytalanságot okoz a Földközi-tenger keleti medencéjében.



Kiemelte, hogy a tevékenység aláássa az érintett felek között megkezdett párbeszéd sikerét, valamint akadályozza a helyzet elmérgesedésének megakadályozására irányuló erőfeszítést, márpedig az az egyetlen út a stabilitás és a tartós megoldások felé.



Recep Tayyip Erdogan török elnök pénteken jelentette be, hogy országa újrakezdi a földgáz utáni török kutatásokat a Földközi-tenger keleti övezetében, miután Görögország és Egyiptom tengerjogi megállapodást írt alá. Törökország a múlt héten még arról tájékoztatott, hogy felfüggeszti a kutatásokat, amíg be nem fejeződnek a tárgyalások Athénnel. A feltárások Görögország szerint görög felségvizeken zajlanak.



Az elmúlt években több part menti ország, így Görögország, Ciprus, Törökország, Egyiptom és Izrael is szemet vetett a Földközi-tenger keleti medencéjében felfedezett, nagy kiterjedésű földgázmezőre.



A törökök számos feltáró fúrást végeztek, amivel kiváltották a térség országainak haragját. Az Európai Unió állásfoglalása szerint ezek a kutatások sértik a nemzetközi jogot.