Diplomácia

Megindulhatnak a közvetlen telefonhívások Izrael és az Egyesült Arab Emírségek között

Megindulhatnak a közvetlen telefonhívások Izrael és az Egyesült Arab Emírségek között három nappal a kapcsolatok normalizálásának bejelentése után - közölte a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.



A Jeruzsálem és Abu-Dzabi közötti közeledés jegyében az Emírségek megszüntették a közvetlen tárcsázás tiltását a nemzetközi telefonhívásokban, és a továbbiakban szabadon böngészhetik az izraeli internetet is az Egyesült Arab Emírségekből.



"Gratulálok az Egyesült Arab Emírségeknek a műszaki akadály megszüntetéséhez. Sok gazdasági lehetőség nyílik most, és ezek a bizalomépítő intézkedések fontos lépést jelentenek az államok érdekeinek előmozdításában" - közölte Joáz Handel távközlési miniszter még a diplomáciai kapcsolatokat célzó tárgyalások megindítása előtt.



A telefonkapcsolat lehetősége után Gabi Askenazi izraeli külügyminiszter felhívta az Egyesült Arab Emírségek külügyminiszterét, Abdullah Ben-Zaid sejket, és ezzel ketten megindították a két ország közötti közvetlen közvetlen tárgyalásokat.

Askenazi külügyminiszter és Ben-Zaid sejk megállapodott, hogy saját kommunikációs csatornát hoznak létre egymás között már a két ország között várhatóan hamarosan sorra kerülő normalizációs egyezmény aláírása előtt, és hamarosan találkoznak is.



A telefonos szolgáltatás csatlakoztatása jelenti az első konkrét elemet az Emirátusok és Izrael között a csütörtökön bejelentett közeledésben, az amerikai közvetítéssel létrejött, teljes diplomáciai kapcsolatokat célzó békemegállapodásban.



Az egyezmény várható aláírása után az Egyesült Arab Emírségek lesz a harmadik arab ország, amelynek Egyiptom és Jordánia után teljes, aktív diplomáciai kapcsolatai lesznek Izraellel. Az egyezmény keretében várhatóan turizmus, közvetlen repülőjáratok és nagykövetségek, valamint gazdasági és tudományos együttműködés is létrejöhet az országok között.



A kapcsolatok rendezését elítélték a palesztinok, Pakisztán, Irán és Törökország, valamint Izraelben a ciszjordániai telepesek kéviselői, mivel a kapcsolatok rendezésének fejében Izrael lemondott a ciszjordániai annektálásról. Miután bejelentették az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek közötti történelmi megállapodást, Benjamin Netanjahu miniszterelnök megígérte, hogy további országok is csatlakoznak majd a békekötéshez.



A ynet szerint Omán és Szudán mellett Bahrein lehet a következő ország, mellyel Izrael rendezi diplomáciai kapcsolatait. "A béke Izraellel elősegíti a Közel-Keleten a békét és a jövőbeli stabilitást, az emberek biztonságra, haladásra és jólétre vonatkozó vágyait"- mondta péntek este Bahrein királya, Hamad-Ibn-Ísza-Ál-Halífa telefonon Bin Zaid kalifának, az Emírségek vezetőjének a ynet értesülése szerint.