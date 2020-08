Egyezmény

Varsóban aláírták a megerősített lengyel-amerikai védelmi együttműködésről szóló szerződést

A szerződés jelentősen megnöveli Lengyelország biztonságát, és hatással lesz többek között a lengyel-amerikai gazdasági és energiabiztonsági együttműködésre is.

Mike Pompeo amerikai külügyiminiszter és Mariusz Blaszczak lengyel védelmi miniszter szombaton Varsóban aláírta a megerősített védelmi együttműködésről szóló szerződést, amelynek értelmében tartóssá válik az amerikai katonai jelenlét Lengyelországban.



A varsói államfői palotában rendezett ünnepségen Andrzej Duda elnök hangsúlyozta: a szerződés jelentősen megnöveli Lengyelország biztonságát, és hatással lesz többek között a lengyel-amerikai gazdasági és energiabiztonsági együttműködésre is.



A pontosan száz évvel ezelőtt lezajlott, Lengyelország függetlenségét 1920-ban megvédő, az orosz kommunista forradalom Nyugatra terjedését megakadályozó varsói csata évfordulóján aláírt szerződés értelmében a nyugat-lengyelországi Poznanban hozzák létre az amerikai 5. hadtest előretolt, mintegy 200 fős parancsnokságát, és legalább ezerrel, 5500-ra növelik meg a már lengyel földön állomásozó amerikai kontingens létszámát.



A lengyel védelmi tárca honlapján közöltek szerint Lengyelország a szerződés értelmében többek között az amerikai felszerelés raktározását, az amerikai hadsereg által felhasználandó infrastruktúra gondozását biztosítja, fedezi az amerikai katonák elszállásolását, étkeztetését, évi keret szerint az üzemanyagot, összességében évi mintegy fél milliárd zloty (39,3 milliárd forint) ráfordításával.



Blaszczak miniszter a PAP hírügynökségnek elmondta: a szerződésben foglalt, a lengyel hadsereg által is felhasználandó infrastrukturális fejlesztések akár 20 ezer amerikai katona befogadását is lehetővé teszik.



A szerződésaláírást megelőzően, szombat délelőtt Pompeo a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel tárgyalt. A lengyel kormányszóvivő tájékoztatása szerint Morawiecki megerősítette azt az álláspontját, amely szerint Fehéroroszországban meg kell ismételni az elnökválasztást, nemzetközi megfigyelők részvételével. A fehérorosz elnökválasztás utáni helyzet kezeléséhez nemzetközi szolidaritásra van szükség, és ebben Morawiecki szerint fontos Washington szerepe is.



Azzal kapcsolatban, hogy a Morawiecki által előző nap a szejmben ismertetett, a fehéroroszországi politikai üldözöttek támogatását célzó ötpontos programban egy lengyel-amerikai alapról is szó esett, a szóvivő úgy foglalt állást: a fehérorosz helyzet megoldásában Washington is érdekelt, hiszen "geopolitikai kérdésről" van szó, amely hatással van az Egyesült Államokra is.



Fehéroroszország volt az egyetlen témája Duda és Pompeo kétoldalú egyeztetésének is - közölte Krzysztof Szczerski államfői kabinetfőnök a PAP hírügynökséggel.



Varsó és Washington támogatja a szuverén, független Fehéroroszországot, felszólít a helyzet politikai megoldásának keresésére, valamint a társadalom iránti erőszak beszüntetésére és a foglyok szabadon bocsátására - mondta el Szczerski.

Délben a varsói Pilsudski téren Duda, Pompeo és Blaszczak részvételével megtartották a varsói csata 100. évfordulójához kötődő központi megemlékezést. Az ünnepség része légi parádé is volt, amely során többek között az F-16 amerikai vadászgépek repültek át a lengyel főváros felett.