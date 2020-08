USA

Vihart kavart Trump félreérthető megjegyzése Kamala Harris megválaszthatóságáról

Vihart kavart az amerikai politikai életben Donald Trump amerikai elnök csütörtök este tett félreérthető megjegyzése Kamala Harris megválaszthatóságáról.



Sajtóértekezletén Trumpnak egy újságíró feltette a kérdést: mit szól ahhoz, hogy John Eastman, a kaliforniai Chapman Egyetem jogászprofesszora a Newsweek című lap internetes oldalán arról írt, hogy Kamala Harris alelnökké választása jogszerűtlen lenne, mert a szenátornő nem amerikai állampolgár, mivel születésekor a szüleinek még nem volt meg az amerikai állampolgárságuk.



Az elnök azzal felelt, hogy "hallott erről", és szerinte érdemes megnézni, miről van szó, mivel a cikk írója elismert jogász. Trump azonban hangsúlyozta: "fogalmam sincs, hogy ez igaz-e, de feltételezem, hogy a demokraták ellenőrzik ezt, mielőtt jelölik alelnöknek".



A riporter erre megjegyezte: nem kétséges, hogy Kamala Harris az Egyesült Államokban született, bár meglehet, hogy a szüleinek még nem volt állandó tartózkodási engedélyük.



A várható alelnökjelölt édesapja Jamaicából érkezett közgazdászhallgató, édesanyja pedig indiai orvostanhallgató volt az Egyesült Államokban, amikor a lányuk 1964-ben megszületett a kaliforniai Oaklandben. Az amerikai alkotmány 14. kiegészítésének értelmében minden személy, aki az Egyesült Államokban születik, automatikusan amerikai állampolgár.



Trump félreérthető válaszára a közelgő elnökválasztáson rivális Biden-kampány szóvivője azonnal reagált. "Undorítónak" és "szánalmasnak" nevezte az elnök megjegyzését, s emlékeztetett arra is, hogy évekkel ezelőtt Trump - még üzletemberként -"kenyainak" nevezte Barack Obama akkori elnököt.



Lindsey Graham befolyásos republikánus szenátor, akit Donald Trump szoros szövetségeseként tartanak számon, pénteken először a Twitteren, majd újságíróknak nyilatkozva is leszögezte: "nem is kérdéses, hogy Kamala Harris amerikai állampolgár".



"Kamala Harris a szenátus legliberálisabb tagjainak egyike, radikális demokrata párti politikát követ. De fel sem merülhet, hogy amerikai állampolgár-e vagy sem. Az Egyesült Államokban született 1964-ben, olyan szülőktől, akik jogszerűen tartózkodtak az országban" - fogalmazott a dél-karolinai szenátor.