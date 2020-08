USA

Donald Trump öccse súlyos beteg, az elnök New Yorkba utazik

Donald Trump amerikai elnök öccse súlyos beteg, az elnök New Yorkba utazik - jelentette be pénteken a washingtoni Fehér Ház.



Az elnöki hivatal közleménye nem részletezte Robert Trump állapotát, csupán annyit közölt: súlyos beteg, kórházban ápolják.



Pénteki sajtóértekezletén Donald Trump sem kívánt kitérni a részletekre. Mint fogalmazott: öccse "nehéz perceket él át".



Az ABC televízió értesülései szerint Robert Trumpot júniusban egyszer már kórházba szállították, s a New York Manhattan negyedében lévő híres Mount Sinai kórházban egy héten keresztül ápolták az intenzív osztályon.



Robert Trump 1948-ban született, s a Trump-vállalatbirodalom ingatlanvállalkozásait irányítja. Bátyja elkötelezett híve és védelmezője. Nemrégiben bírói úton akarta megakadályozni unokahúga, Mary Trump családról írt könyvének megjelentetését.