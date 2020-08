Járvány

A koronavírustól is véd egy új fejlesztésű okosbuszmegálló - videó

Az üvegből készült kocka alakú buszmegállóban van légkondicionáló és ultraibolya sterilizáló, amely tisztítja és hűti a levegőjét. 2020.08.14 20:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megjelentek a dél-korai főváros utcáin az okosbuszmegállók, amelyek nemcsak a nyári hőségtől, az esőtől védik az embereket, hanem a koronavírus-fertőzéstől is.



Az üvegből készült kocka alakú buszmegállókban van légkondicionáló és ultraibolya sterilizáló, amely tisztítja és hűti a levegőjét. Van benne kézfertőtlenítő, laptopot és mobiltelefont is fel lelhet tölteni benne ingyen wifit használva.



"Először kényelmetlenül éreztem magam, mivel meg kellett mérni a testhőmérsékletemet, mielőtt beléptem, ám az nem tartott sokáig. Remélem többet is kapunk belőlük, és leküzdhetjük a koronavírust" - mondta egy 26 éves diák.



Az ajtókon lévő testhőmérséklet-mérő csak azokat engedi be, akiknek 37,5 Celsius-foknál alacsonyabb a testhőmérsékletük. A megálló tetején napelem van, amely energiával látja el.



"Intelligens CCTV-rendszert, riasztócsengőt, mesterséges intelligencia alapú zajszenzort használva megosztjuk a valós idejű adatokat a rendőrséggel és a tűzoltósággal, hogy vészhelyzet esetén azonnal be tudjanak avatkozni" - mondta a Kim Hvan Kjun, a buszmegállóért felelős körzeti illetékes.



Tíz ilyen okosbuszmegállót állítottak fel Szöul keleti részén. A megálló a helyi körzeti önkormányzat és az LG Electronics közös fejlesztése.