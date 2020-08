Koronavírus-járvány

Az orosz vakcinát használat előtt Szerbia is bevizsgálja

A nyugat-balkáni térség országai közül csak Szerbia igényelte a koronavírus elleni új, orosz védőoltást, ám szerb járványügyi szakemberek közölték, a megvásárolt vakcinát még Szerbiában is bevizsgálják, mielőtt alkalmazni kezdenék.



Az országban péntekre az előző napi 28 751-ről 28 998-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Csütörtökön három újabb halálos áldozata volt a betegségnek, ezzel a halottak száma 661-re emelkedett.



Koszovóban egy nap alatt 10 795-ről 10 988-ra nőtt az azonosított fertőzöttek és nyolccal 373-ra a halálos áldozatok száma.



Észak-Macedóniában 24 óra alatt 12 217-ről 12 357-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Csütörtökön kettő halálos áldozata volt a Covid-19-betegségnek, amivel a halottak száma 532-re nőtt. Az egészségügyi miniszter további elővigyázatosságra intett. A közösségi médiában azt írta, az elmaradt nyaralások, bulik, ünnepek mind pótolhatók, az elveszített egészség és élet azonban nem pótolható, ezért mindenki tartsa be a szükséges intézkedéseket.



Montenegróban péntekre 3813-ról 3857-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában nem volt halálos áldozata volt a koronavírusnak, így a halottak száma 73 maradt. Javul a járványhelyzet az Adria-parti országban és Szerbiában is, ám a podgoricai illetékesek egyelőre nem akarják megnyitni a határt a szomszédos ország állampolgárai előtt. Az idegenforgalommal foglalkozók szerint ez csupán politikai döntés, ami károkat okoz a turisztikai szektornak.



Bosznia-Hercegovinában csütörtökről péntekre 14 961-ről 15 184-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma, a halálos áldozatok száma pedig öttel 458-ra emelkedett.