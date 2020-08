Történelmi békekötés

Netanjahu: új korszak kezdődik Izrael és az arab világ kapcsolatában

Új korszak kezdődik Izrael és az arab világ kapcsolataiban, az Egyesült Arab Emírségeket további államok fogják követni a békekötésben Izraellel - jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyet minden izraeli tévécsatorna közvetített.



A kormányfő megerősítette a diplomáciai kapcsolatok létrehozását Izrael és az Egyesült Arab Emírségek között. Mint mondta, a békeegyezmény keretében nagykövetségeket létesítenek egymás országaiban, jelentős gazdasági fejlesztések és befektetések lesznek, fellendül a kölcsönös turisztikai ipar, beindul a légi közlekedés közvetlen járatokkal, és számos más gazdasági területen is együttműködést folytatnak majd.



Netanjahu történelmi pillanatnak, közel-keleti áttörésnek nevezte a megállapodást, amely Egyiptom és Jordánia után a harmadik arab állammal kötött izraeli békeegyezmény, és felhívta a figyelmet a két ország közti hasonlóságra: mint mondta, mindkét helyen virágzó országot hoztak létre a sivatagban.



A miniszterelnök kijelentette, hogy a békeegyezmény drámai változást hoz Izrael térségbeli státuszában, ezentúl nem ellenségként tekintenek rá, sőt számos állam már most stratégiai szövetségesének tekinti, s további arab országok fognak csatlakozni a "béke a békéért" elvén az emírségekhez.



A diplomáciai kapcsolatok teljes mértékű létrehozásáért cserébe Izrael lemondott a ciszjordániai annektálásról, amit Donald Trump amerikai elnök ez év elején nyilvánosságra hozott béketerve megígért Jeruzsálem számára, és aminek megvalósítását Benjámin Netanjahu július 1-re ígérte, de az amerikai ellenállás miatt elhalasztotta. A kormányfő a sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy továbbra is érvényes a Trump-féle béketerv, mely tartalmazza a ciszjordániai bekebelezést is.



"A Közel-Kelet stabilitása, a biztonsági fenyegetések kiküszöbölése és a térség népeivel kötött megállapodások a céljaim és a Kék-Fehér párt céljai" - írta Twitter-üzenetében a kormánykoalícióhoz tartozó, centrista Kék-Fehér párt politikusa, Gabi Askenázi külügyminiszter a békekötésről.



"Az Egyesült Arab Emírségekkel fenntartott kapcsolatok normalizálásáról szóló hír fontos, és megnyitja az utat a további megállapodásokhoz. Gratulálok Netanjahu miniszterelnöknek a megállapodáshoz. Köszönöm Trump elnöknek és kollégámnak, Pompeo amerikai külügyminiszternek a hozzájárulásukat ezen lépéshez" - tette hozzá az izraeli külügyminiszter.



"Üdvözlöm az egyoldalú annektálási terv elkerülését, és ígérem, hogy a későbbiekben részletesen megvitatjuk a régió országaival konzultálva a teljes és kiegyensúlyozott Trump-tervet"- zárta véleményét Gabi Askenázi.



"Gratulálok Izrael államnak és Netanjahu miniszterelnöknek az Egyesült Arab Emírségekkel fenntartott kapcsolatok normalizálása felé tett fontos lépéssel kapcsolatban" - írta Twitter-üzenetében Jaír Lapíd, az ellenzék vezére.

"Ez annak a legjobb bizonyítéka, hogy a helyes politikai út megállapodások kötése politikai tárgyalásokon, és nem egyoldalú annektálások, amelyek veszélyeztethetik Izrael biztonságát" - tette hozzá Lapíd, és ő is köszönetet mondott Trump elnöknek.



"Ha Netanjahu eladta a szuverenitás kiterjesztését cserébe egy darab papírért egy távoli állammal, amely soha nem fenyegette Izraelt, akkor ez azt jelenti, hogy egy egész közösséget tévesztett meg, és lemondhat uralma folytatásáról" - üzente Twitter-fiókján Joszi Dagan, az Észak-Ciszjordániában lévő szamáriai telepesek tanácsának vezetője.



A palesztin szervezetek közül a Gázai övezetet uraló, szélsőséges Hamász "a nép hátba szúrásának" nevezte a megállapodást. "Aki soha nem támogatta Palesztinát egy golyóval sem, szégyellje magát, hogy engedelmeskedik" - fejezte ki ellenkezését az Iszlám Dzsihád nevű terrorszervezet is, és mindkét részről úgy értékelték, hogy az emírségekkel megkezdett normalizálás nem változtat Izrael és a palesztinok konfliktusán.