Diplomácia

"Történelmi békemegállapodást" kötött Izrael és az Egyesült Arab Emírségek

A közös nyilatkozatot Donald Trump amerikai elnök, Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő és Mohamed bin Zájid Ál Nahajan, az emírségek koronahercege, trónörökös írta alá. 2020.08.13 18:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Békemegállapodást kötött Izrael és az Egyesült Arab Emírségek az Egyesült Államok közvetítésével - jelentette be Donald Trump amerikai elnök először a Twitteren, majd később a washingtoni Fehér Házban tartott tájékoztatóján is csütörtökön.



Az elnök megfogalmazása szerint az Egyesült Államok két "nagyszerű barátja" között "történelmi békemegállapodás" született, amelynek értelmében Izrael és az Egyesült Arab Emírségek diplomáciai kapcsolatot létesít egymással. Ezzel Jordánia és Egyiptom után az Egyesült Arab Emírségek a harmadik arab állam, amely diplomáciai kapcsolatot létesít Izraellel.



A közös nyilatkozatot Donald Trump amerikai elnök, Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő és Mohamed bin Zájid Ál Nahajan, az emírségek koronahercege, trónörökös írta alá.



Donald Trump közzétette a teljes nyilatkozatot, amelyből kiderült, hogy az érintett országok a következő hetekben diplomáciai megbeszéléseket folytatnak és kétoldalú megállapodásokat írnak alá. A kapcsolatok normalizálásával egyidejűleg Izrael felfüggeszti a ciszjordániai palesztin területek bekebelezését is.



"A történelmi jelentőségű diplomáciai áttörés elősegíti majd a megbékélést a közel-keleti térségben, és bizonyítéka a merész diplomáciának, a három vezető víziójának és az Egyesült Arab Emírségek és Izrael bátorságának" - szögezték le a közös nyilatkozat aláírói. Hangsúlyozták azt is, hogy "mindhárom ország közös kihívásokkal néz szembe, és a mai történelmi eredmény mindhármójuk javára válik majd".



A Fehér Ház Ovális Irodájában tartott tájékoztatón az amerikai elnök ismertette a közös nyilatkozatban foglaltakat. Jelen volt Jared Kushner, Trump tanácsadója, Robert O' Brien nemzetbiztonsági tanácsadó, Steve Mnuchin pénzügyminiszter és David Friedman, az Egyesült Államok izraeli nagykövete is.



David Friedman elmondta: a békemegállapodást Ábrahám Egyezménynek nevezték el. Trump nevetve hozzátette: szívesen nevezte volna el Trump-egyezménynek, "de ezt a média nem értette volna meg".



Jared Kushner kiemelte: a békemegállapodás annak köszönhető, hogy hosszú évtizedek után sikerült újszerű módon megközelíteni a térség problémáit. Ezt Kushner Donald Trump szokványostól eltérő válságkezelési megközelítéseinek tudta be. Kushner szinte szó szerint megismételte a közös közleményben foglaltak egyik kitételét, miszerint a térség stabilitását a diplomáciai erőfeszítések mellett a nagyobb gazdasági integrációval és a szorosabb biztonságpolitikai együttműködéssel lehet elősegíteni.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020