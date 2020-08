Libanoni katasztrófa

Szükségállapotot vezettek be Bejrútban

A parlament a szerencsétlenség után tartott első ülésén hozta meg döntését a szükségállapotról, széles hatáskörrel ruházva fel a hadsereget a növekvő népharag és politikai bizonytalanság miatt. 2020.08.13 17:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A libanoni parlament csütörtökön megszavazta, hogy szükségállapotot vezessenek be Bejrútban a múlt heti robbanás után, amely miatt több mint 170 ember halt meg, legalább 6500 ember megsérült, a kormány pedig lemondásra kényszerült.



A kormány még a lemondása előtt szükséghelyzetet rendelt el Bejrútban, felhatalmazva a hadsereget például arra, hogy kijárási tilalmat rendeljen el, megakadályozza a nyilvános gyűléseket, cenzúrázza a médiát, és a biztonságot veszélyeztető cselekmények gyanújával akár katonai bíróság elé állíttathasson embereket. A tartósabb szükségállapot bevezetéséhez azonban parlamenti jóváhagyásra volt szükség.



A kormánydöntést emberi jogi szervezetek is bírálták, szerintük a polgári kormány is kibővített jogkörrel rendelkezik a koronavírus-járvány miatt. Egyesek bírálták a tüntetők elleni kemény katonai fellépést is, attól tartva, hogy a kibővített hatásköröket az ellenvélemények elhallgattatására használhatják fel.



A parlamenti ülésen - mielőtt megszavazták a szükségállapot bevezetését - egyperces némasággal emlékeztek meg a robbanás áldozatairól. Ezután közel tucatnyi képviselő lemondásáról is tárgyaltak, akik a múlt héten távoztak, elégedetlenségüket fejezve ki amiatt, ahogyan a kormány a tragédiát kezelte.