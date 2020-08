Koronavírus

Horvátországban új rekordot döntött a fertőzöttek száma

Horvátországban ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma - derült ki a válságstáb csütörtöki közleményéből. Szlovénia nem zárja ki annak lehetőségét, hogy "vörös listára" helyezi szomszédját, és kötelező karantént rendel el az onnan érkezők számára.



Horvátországban a testület jelentése szerint szerdán 180-nal nőtt, és elérte az 6050-et az eddig megfertőzöttek száma. Egy új haláleset történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 161-re emelkedett. A betegek közül 115-en vannak kórházban, közülük tízen lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 811.



A legtöbb új esetet a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, a Pag szigeti Zrcen, Vodicen és Makarskában, új eseteket regisztráltak ugyanakkor Vir szigetén is.



A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 29-cel 2332-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 129 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 19-en vannak kórházban, közülük kettőt ápolnak intenzív osztályon. Az aktív betegek száma 193 fő.



Szlovéniában harmadik napja nő az új esetek száma. A behurcolt fertőzések többsége Horvátországból származik.



Bojana Beovic, a szlovén kormány koronavírus-járvánnyal foglakozó szakbizottságának vezetője a sajtónak úgy nyilatkozott: javasolni fogja a kabinetnek, hogy szigorítson a határátlépési feltételeken, és a Horvátországból érkezők számára rendeljen el kéthetes karantént, valamint tegye kötelezővé a PCR-tesztet.



Jelko Kacin kormányszóvivő a POP-TV-nek adott szerda esti nyilatkozatában elmondta: a horvát adatokhoz az onnan behurcolt eseteket is hozzá kellene adni.



Horvátország sokkal kevesebb tesztet végez, mint Szlovénia. Ezenkívül a turisták nem bíznak a horvát egészségügyi ellátási rendszerben, ezért inkább hazautaznak - mondta.



Bár a szlovén állampolgárok nagy része felelősségteljesen viselkedik, a Horvátországból érkező adatok aggodalomra adnak okot - hangsúlyozta.



Több ország, köztük Ausztria, Olaszország, Csehország és Szlovénia is jelezte Zágrábnak, hogy több fiatal tért vissza úgy horvátországi nyaralásáról, hogy megfertőződött a SARS-CoV-2 vírussal.



Csütörtöktől Olaszország is szigorított a beutazási feltételeken: a Horvátországból érkezők számára kötelezővé tette a koronavírus-tesztet, amely nem lehet régebbi 72 óránál, vagy a beutazás után 48 órán belül PCR-tesztet kell végezni Olaszországban, ez alól nem képeznek kivételt az olasz állampolgárok sem. A rendelet az átutazókra nem vonatkozik.



Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, hogy újraindítsa gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt.