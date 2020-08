Fegyverek

Sikeresen tesztelték a korszerűsített légvédelmi rakétarendszert Izraelben

A célpont egy pontos és nagy hatótávolságú rakétát szimulált, olyat, mint amilyen például az iráni Sihab-3, amely több mint 1000 kilométeres távolságról képes célba érni. 2020.08.13 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sikeresen tesztelték az amerikai együttműködésben fejlesztett és korszerűsített Nyíl-2 légvédelmi rakéta-rendszert Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet csütörtökön.



A nagy pontossággal célba juttatható, hosszú, több ezer kilométeres távolságra elérő rakéták elleni védekezést szolgáló Nyíl-2 légvédelmi rakétarendszer tesztelésén a tenger felől, az ott köröző vadászgépekről lőttek rakétát Izrael felé, amit teljes mértékben az elvárásoknak megfelelően fogott be, és semmisített meg a levegőben az ellene kilőtt légvédelmi rakéta.



A kísérlet a Nyíl-2 összekapcsolhatóságát is vizsgálta a többi izraeli védelmi rendszerrel: a Nyíl-3-mal, amely a légkörön kívüli, különösen hosszú távról indított rakéták ellen szolgál, a közepes távolságról kilőtt rakéták elleni Dávid parittyájával, angol nevén Varázspálca-rendszerrel, valamint a rövid távolságról támadó rakéták elleni Patriot és Vaskupola légvédelmi rendszerekkel.



A célpont egy pontos és nagy hatótávolságú rakétát szimulált, olyat, mint amilyen például az iráni Sihab-3, amely több mint 1000 kilométeres távolságról képes célba érni.



Hasonlóképpen sikeres kísérletet hajtottak végre a Nyíl-3 rendszerrel tavaly Alaszkában, az Egyesült Államokban.



"Izrael távoli és közeli kihívásokkal néz szembe, de a védelmi minisztérium kutatási és fejlesztési osztályának irányításával dolgozó technológiai csapatunk, repülőgépiparunk és védelmi iparunk biztosítja számunkra, hogy mindig egy lépéssel ellenségeink előtt járjunk, és megvédjük Izrael Államot" - nyilatkozta a sikeres teszt után Beni Ganz védelmi miniszter. "Tovább folytatjuk az együttműködést Amerikával a védelmi rendszer képességeinek megerősítésében a levegőben, a tengeren, a szárazföldön és a kibertérben"- tette hozzá, utalva a Washingtonnal közösen folytatott katonai fejlesztésekre.



"Megint bebizonyítottuk, hogy Izraelnek van a legerősebb és legfejlettebb védekező és támadó képessége a világon" - mondta gratulációjában Benjámin Netanjahu miniszterelnök, aki mély köszönetét is kifejezte az Egyesült Államoknak az együttműködésért. "Tudják meg ellenségeink, és akik ártani akarnak nekünk, hogy Izrael felkészült minden fenyegetés ellen" - tette hozzá.