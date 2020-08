Koronavírus

Ismét rekordot döntött Ukrajnában az új betegek száma

Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, újabb rekordot döntött az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma, amely megközelítette az 1600-at - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által csütörtökön közzétett adatokból és az egészségügyi miniszter szokásos napi tájékoztatójából.



A járvány kitörése óta azonosítottak száma Ukrajnában így meghaladta a 86 ezret.



Az elmúlt napon az igazolt fertőzöttek száma 1592 új esettel 86 140-re, az elhunytaké pedig 22-vel 1992-re nőtt. Eddig 46 216-an gyógyultak meg, közülük előző nap 530-an. Jelenleg 37 932 embert kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk egy nap alatt több mint ezerrel nőtt. Az újonnan azonosított betegek számában a mostanit megelőző korábbi legmagasabb napi növekményt, 1489-et múlt pénteken jegyezték fel.



Ezúttal a legtöbb új beteget, 209-et a keleti országrészben lévő Harkiv megyéből jelentették, a második legtöbbet, 166-ot a legfertőzöttebb régióból, a nyugat-ukrajnai Lviv megyéből. Utóbbiban a halálos áldozatok száma négy új esettel 314-re nőtt, az igazolt fertőzötteké pedig csaknem elérte a 11,5 ezret.



Az ország második legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben előző nap két újabb haláleset történt, velük együtt az elhunytak száma 149-re emelkedett, a feljegyzett betegeké pedig meghaladta a tízezret.



Kárpátaljáról 63 új beteget és négy újabb halálos áldozatot jelentettek, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma 6009-re, az elhunytaké pedig 230-ra nőtt, miközben eddig 2611-en győzték le a kórt.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter kiemelte, hogy előző nap minden eddiginél több, 315 koronavírusos beteget kellett kórházba szállítani az országban. A mostanit megelőzően a legtöbb koronavírusos beteg, 294 múlt pénteken került kórházba.



Az egészségügyi tárca által közzétett legfrissebb táblázat szerint a főváros, Kijev és még 11 megye nem felel meg jelenleg azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján enyhíthetnek a karanténkorlátozásokon. Ezek közé most nem került be Kárpátalja.



A tárcavezető elmondta még, hogy az egészségügyi dolgozók közül újabb 92 kapta el a vírust, közülük már csaknem 9,5 ezren fertőződtek meg a járvány kezdete óta.



Előző nap 36 632 tesztet végeztek el Ukrajnában, ebből 18 984 PCR-teszt, 17 648 pedig antitestszűrés volt.