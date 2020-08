Gyász

Elhunyt Sumner Redstone amerikai médiamogul

Elhunyt Sumner Redstone amerikai médiamogul - jelentette be szerdán a ViacomCBS médiavállalat, amely a 97 esztendős Redstone médiabirodalmának része.



Redstone - akiről a méltatások megjegyzik, hogy Murray Rothstein néven született - az amerikai médiavilág és szórakoztatóipar egyik óriása volt.



A bostoni Redstone az édesapja moziüzem-hálózatát fejlesztette tovább több milliárd dolláros média- és filmipari birodalommá. Olyan jelentős cégek vannak családja tulajdonában, mint a CBS televízió, a Viacom az MTV-vel, a Nickelodeon, a Paramount Pictures és a Simon & Schuster könyvkiadó. Neki tulajdonítják a többi között a filmszínházak rendszerének megmentését a multiplex-hálózatok kiépítésével és felfuttatásával az 1960-as években.



Szerdai közleményében Bob Bakish, a ViacoCBS igazgatója briliáns képességű menedzsernek és üzletembernek nevezte Redstone-t, aki "egymaga alakított át egy moziüzem-hálózatból álló családi vállalkozást globális médiaportfolióvá".



Redstone kétszer nősült és két gyereke van. Shari nevű lánya szerdán már át is vette a vállalatbirodalom teljes irányítását. 2016 óta, amióta apja egészsége és szellemi képességei erősen hanyatlani kezdtek, ő intézte a napi operatív ügyeket. Shari Redstone szerdán a Variety című szaklapnak küldött közleményében azt hangsúlyozta, hogy apja "nemcsak nagyszerű családi örökséget teremtett, hanem alakítója volt napjaink szórakoztatóiparának is".