Súlyos vasúti szerencsétlenség Skóciában - videó

Kisiklott egy vonat, sérültekről vagy halottakról egyelőre nincs hír, de Nicola Sturgeon skót kormányfő a Twitter közösségi portálon azt írta, "rendkívül súlyos baleset" történt.



A vonat Stonehaven közelében, Aberdeentől délre siklott ki. Az interneten elérhető videofelvételeken az látható, hogy sűrű sötét füst gomolyog a helyszín felett, ahova beszámolók szerint két mentőhelikopter és tucatnyi mentőautó érkezett.



A környéken heves esőzések voltak a balesetet megelőzően.



A Press Association brit hírügynökség arról írt névtelenséget kérő illetékesekre hivatkozva, hogy a vonat vezetője életét vesztette, s lehet egy másik halálos áldozat is. Ezt nem erősítették még meg a hatóságok.



"Habár a részletek egyelőre nem ismertek, sajnos, azt kell mondanom, hogy az első jelentések súlyos sérülésekről szólnak" - közölte Nicola Sturgeon skót kormányfő.



Boris Johnson brit miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatoknak.



Európában a vasúti közlekedés meglehetősen biztonságosnak számít, az uniós statisztikai hivatal (Eurostat) legfrissebb elérhető adatai szerint 2018-ban mindössze tizenhárom ember halt meg az Európai Unióban vonatbalesetben, közülük egy Nagy-Britanniában.

