Csaknem félszáz delfin sodródott partra Massachusettsben, önkéntesek mentették őket

Csaknem félszáz delfin sodródott partra az amerikai Massachusetts államban, Cape Cod félsziget egy szakaszán; az életveszélybe került tengeri emlősöket állatvédők segítették vissza a vízbe.



A 45 delfin a hétvégén került szárazra a földnyúlvány The Gut nevű szakaszán, mentésükben az International Fund for Animal Welfare vezetésével önkéntesek tucatjai vettek részt. Az állatok egy része már túlhevült és megégett a napon, mire a szervezet tengeri emlősök megmentésével és kutatásával foglalkozó egysége a helyszínre érkezett.



A segélyszervezet szerint a delfinek vasárnapra virradóra, az éjszakai árapálymozgás idején sodródhattak partra.



A strandon tüsténkedő félszáz önkéntes speciális hordágyakkal vitte vissza a tengerbe a delfineket, amelyeknek intravénás folyadékokat és vitaminokat is beadtak. A sekély vízben rekedt delfineket a tengerről, csónakokból segítették a mélyebb vizek felé evickélni.



Az erőfeszítések ellenére két delfin életét nem sikerült megmenteni, őket végül elaltatták.



Az állatvédő szervezet hétfőn ügyeletet tartott az érintett partszakaszon, hogy megakadályozza további állatok esetleges partra sodródását.

UPDATE: We're happy to report the bottlenose dolphin named Boomer who was rescued on July 4 is still transmitting 32 days post-release! Our Marine Mammal Rescue team worked tirelessly to save this adult male stranded in Lewis Bay, Yarmouth, Massachusetts. pic.twitter.com/0S0ziFzaz9