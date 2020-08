Koronavírus-járvány

Montenegróban engedélyezték a kampányrendezvényeket

Engedélyezte a száz főnél nem tömegesebb szabadtéri, és ötven főnél nem nagyobb zárttéri politikai rendezvények megtartását a koronavírus-járvány kezelésével megbízott montenegrói válságstáb, ezzel segítve a pártok kampányát az augusztus 30-i parlamenti választások előtt.



A válságstáb korábban teljesen megtiltotta a tömeges rendezvények megszervezését.



Montenegróban hétfőre 3618-ról 3696-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában négy halálos áldozata volt a koronavírusnak, így a halottak száma 68-ra nőtt.



Szerbiában hétfőről keddre 28 099-ről 28 262-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Június közepe óta nem volt ilyen alacsony a napi új esetszám, mindössze 163 fertőzöttet regisztráltak 24 óra alatt. Hétfőn öt újabb halálos áldozata volt a betegségnek, ezzel a halottak száma 646-ra emelkedett. Országos szinten javul a járványhelyzet, ám az őszi, második hullámra készülve Szerbiában több olyan kórház is épül, amely a koronavírus-fertőzötteket kezelné. Hétfőn a közép-szerbiai Krusevacon helyezték el egy úgynevezett Covid-kórház alapkövét.



Koszovóban egy nap alatt 10 247-ről 10 419-re nőtt az azonosított fertőzöttek és tizennéggyel 341-re a halálos áldozatok száma. Megtartották a koronavírus-járvány kezeléséről szóló törvényjavaslat első olvasatát a pristinai parlamentben, a javaslatot azonban egyelőre számos bírálat érte, és több módosító indítványt is benyújtottak a képviselők. A tervek szerint az új törvény nagyban megkönnyítené a kormány és az egészségügyi intézmények munkáját, ugyanis bizonyos korlátozó intézkedéseket a szükségállapot bevezetése nélkül is meg lehetne hozni.



Észak-Macedóniában egy nap alatt 11 839-ről 11 942-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Hétfőn egy halálos áldozata volt a Covid-19-betegségnek, amivel a halottak száma 528-ra nőtt. Száz körül mozog ugyan a napi új fertőzöttek száma, a szakértők szerint azonban egyelőre nem szabad enyhíteni a korlátozásokon, a vírus ugyanis bármikor és bárhol megjelenhet. A bejelentések szerint a kötelező maszkviselés és a távolságtartási kötelezettség a hatékony védőoltás bevezetéséig biztosan megmarad.



Bosznia-Hercegovinában hétfőről keddre 14 318-ról 14 491-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma, és tizenhatan haltak bele a Covid-19-betegségbe, a halálos áldozatok száma ezzel 421-re emelkedett. A statisztikai hivatal adatai szerint legalább 32 ezer ember veszítette el a munkáját a járvány márciusi kitörése óta, és az előrejelzések szerint további tízezrek elbocsátására lehet számítani a vendéglátó- és szórakoztatóipar, a szállítmányozás, valamint az idegenforgalom területén.