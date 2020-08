Koronavírus-járvány

102 napig volt tiszta Új-Zéland - újra lecsapott a koronavírus - videó

Új-Zélandon százkét nap covid-mentesség után egyszerre négy fertőzöttet találtak Aucklandben. Erre Aucklanedet és észak-dél irányú környékét lezárták, Level 3-as szabályok léptek életbe, az ország többi részén pedig Level 2-re emelték a járvány-készültségi szintet.



Új-Zéland még a járványkezelés elején megállapított különböző lezárási szinteket, amik pontosan megmondták, hogy annak életbe lépésekor milyen szabályok érvényesek, és nem hasraütve hozzák meg a döntéseket, ahogy éppen jónak látják. A nagyobb transzparencia nagyobb közbizalmat eredményezett Jacinda Ardern kormányfő és Ashley Bloomfield tisztifőorvos számára.

Auckland számára ez azt jelenti, hogy aki teheti, az otthon marad, távmunkában dolgozik. A köznevelési intézményeket bezárják, a nélkülözhetetlen ágazatokban dolgozó szülők gyerekeinek felügyeletet biztosítanak. A közintézmények, bárok, éttermek és vállalkozások is bezárnak a korlátozás idejére. Az idősotthonokat nem lehet látogatni.



"Arra kérjük az aucklandi embereket, hogy maradjanak otthon, hogy megakadályozzák a terjedést" - mondta Ardern. Mint mondta, mindenki viselkedjen úgy, mintha koronavírusos lenne és körülötte mindenki más is koronavírusos.



A gyógyszertárak és a szupermarketek nyitva maradnak, de Ardern szerint a pánikszerű felvásárlás indokolatlan. „Kérjük, ne rohanjanak ma este a szupermarketekbe” – mondta.



Országszinten kötelező újra a maszk viselése és a távolság betartása.



Jacinda Ardern miniszterelnök bejelentése szerint egy családban találták a négy fertőzöttet, ám a vírust eddig ismeretlen forrásból kapták. Nem volt kapcsolatuk tengerentúliakkal és nem is utaztak, nem voltak kapcsolatban magas rizikójú emberekkel sem. A kontaktkutatás megkezdődött, mindenkit 14 napra karanténba küldenek.



További esetekkel számolnak, ugyanis a négy fertőzött munkahelyei is érintettek. Ráadásul a nulladik beteg, egy 50 éves férfi már 4-5 napja tapasztalta a tüneteket magán, mikor diagnosztizálták nála a megbetegedést.