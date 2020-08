Fehérorosz elnökválasztás

Minszkben meghalt egy tüntető, az ellenzéki jelölt elhagyta Fehéroroszországot

Meghalt egy tüntető a fehérorosz fővárosban, Minszkben, amikor a kezében felrobbant egy pokolgép, amit elhajítani készült az Aljakszandr Lukasenka elnök újraválasztása elleni tüntetésen - jelentette be hétfő este a helyi rendőrség.



A kiadott közlemény szerint a tüntető a robbanószerkezetet a rendfenntartók közé próbálta dobni, de az a kezében működésbe lépett, és megölte őt. A rendőrség szóvivője megerősítette a tüntető halálát. Hozzátette, hogy többen megsebesültek az esetnél, de részletekkel nem szolgált.



A bejelentés azután történt, hogy a rendőrség hétfő este könnygáz és gumilövedékek használatával oszlatott fel tiltakozó megmozdulásokat, amelyet a vasárnapi elnökválasztás eredménye miatt kezdődtek. Az ellenzéki tüntetők már előző éjjel is összecsaptak a rendőrséggel, miután kihirdették Aljakszandr Lukasenka elnök elsöprő győzelmét a vitatott tisztaságú elnökválasztáson. A megmozdulásokban többen életüket vesztették, sokan megsebesültek, és ezreket őrizetbe vettek.



Lukasenka ellenfelei keddre országos sztrájkot hirdettek az állami szférában, hogy megbénítsák a hatalmi rendszer működését.



A választási bizottság előzetes eredményei alapján Lukasenka 80,08 százalékot, míg Cihanouszkaja 10,9 százalékot szerzett a vasárnapi elnökválasztáson. A részvételi arány 84 százalékos volt. A végeredményt augusztus 14-én teszik közzé.



Szvjatlana Cihanouszkaja ellenzéki elnökjelölt bejelentette: nem fogadja el a hivatalos eredményeket, és saját magát tartja a választás győztesének. Hétfő éjjel kiderült, elhagyta Fehéroroszországot, Litvániában tartózkodik, de biztonságban van. A politikust csapata azóta nem tudta elérni, hogy hétfőn elhagyta a választási bizottság épületét - hollétéről Linas Linkevicius litván külügyminiszter számolt be a Twitteren kedden.



Litvánia, amely egykor szovjet tagköztársaság volt, ma az Európai Unió és a NATO tagja. Az ország gyakran ad menedéket a fehérorosz vagy az orosz ellenzék tagjainak.