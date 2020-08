Fehérorosz elnökválasztás

Petrícek: nem a csehek szervezték a minszki ellenzéki tüntetéseket

Minszkben és más fehérorosz városokban vasárnap este ezrek vonultak az utcára és követelték az elnökválasztás eredményének felülvizsgálatát. 2020.08.11 12:25 MTI

Tomás Petrícek cseh külügyminiszter visszautasította Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő kijelentését, miszerint Csehországból irányították a minszki ellenzéki tüntetéseket.



Minszkben és más fehérorosz városokban vasárnap este ezrek vonultak az utcára és követelték az elnökválasztás eredményének felülvizsgálatát. A központi választási bizottság előzetes eredménye szerint Lukasenka 80 százalékos támogatottsággal nyerte a választást. Az ellenzék ezt vitatja és választási csalásról beszél.



Lukasenka hétfőn azt állította, hogy külföldről - név szerint Lengyelországból, Nagy-Britanniából és Csehországból - irányították a vasárnap esti erőszakos tüntetéseket.



"Cseh bábmesterek utasították az ellenzéket, hogy szólítsa utcára a népet, és követelje a hatalom átadását" - mondta.



"Nem Csehország szervezte a minszki tüntetéseket. Ezt visszautasítom" - jelentette ki a cseh külügyminiszter hétfőn.



"Lukasenka részéről nem láttam semmiféle bizonyítékot, miszerint a cseh kormánynak bármi köze is lenne ehhez" - tette hozzá Tomás Petrícek. Megjegyezte ugyanakkor, hogy Csehország hosszú távon támogatja a fehérorosz civil és társadalmi mozgalmakat.



Tomás Petrícek később azokra az interneten megjelent fényképekre és információkra is reagált, miszerint a fehérorosz rendőrség vasárnap cseh gyártmányú gránátokat is használt a tüntető tömegek feloszlatásakor.



"Csehország betartja az ilyen eszközök fehéroroszországi kivitelére érvényes embargót. Már majdnem tíz éve. Szerepet játszhatnak ebben azonban a csempészek, vagy régebbi eszközökről van szó" - írta a Twitteren a cseh miniszter. Petrícek megjegyezte: egyelőre nem tudják, hogy a megjelent fotók valódiak-e. Leszögezte, hogy az internetes értesüléseket már vizsgálják az illetékes cseh hatóságok.



Az Európai Unió az emberi jogok megsértése miatt 2011-ben tiltotta meg olyan fegyverek és eszközök kivitelét Fehéroroszországba, amelyek alkalmasak a tüntetések erőszakos feloszlatására.