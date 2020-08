Koronavírus

Még mindig ezer fölötti az új betegek száma Ukrajnában

Az elmúlt napban az igazolt fertőzöttek száma 1008 új esettel 81 957-re, a halálos áldozatoké pedig 25 újabb esettel 1922-re nőtt. 2020.08.10 12:36 MTI

A hétvégén sem lassult számottevően a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, vasárnap is több mint ezer új beteget regisztráltak, a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma velük együtt már megközelítette a 82 ezret, az elhunytaké pedig meghaladta az 1900-at - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által hétfőn közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi miniszter is megerősített szokásos napi tájékoztatóján.



Az elmúlt napban az igazolt fertőzöttek száma 1008 új esettel 81 957-re, a halálos áldozatoké pedig 25 újabb esettel 1922-re nőtt. Eddig 44 359-en gyógyultak meg, közülük előző nap 387-en. Jelenleg 35 676 kezelnek koronavírus-fertőzéssel. Szombaton és vasárnap némileg lassult, de az előző napokban gyorsuló ütemben terjedt a fertőzés és sorozatban döntött rekordokat, a pénteken feljegyzett új betegek száma 1489 volt, ami a járvány kitörése óta az eddigi legmagasabb napi növekmény.



A legtöbb új beteget, 130-at, és három újabb halálos áldozatot az ország legfertőzöttebb régiójából, a nyugat-ukrajnai Lviv megyéből jelentették, ahol az igazolt fertőzöttek száma mostanra megközelítette a 11 ezret, az elhunytaké pedig 305-re nőtt. A második legtöbb új fertőzéses esetet, 121-et megint a szintén a nyugati országrészben lévő Ivano-Frankivszk megyében, a harmadik legtöbbet, 117-et pedig a kelet-ukrajnai Harkiv megyében jegyezték fel.



Az ország második legfertőzöttebb területének számító fővárosból, Kijevből most csak 66 új beteget jelentettek és újabb haláleset nem történt. Az azonosított fertőzöttek száma a fővárosban meghaladta a 9,5 ezret, az elhunytaké 147.



Kárpátalján a legfrissebb adatok szerint az igazolt fertőzöttek száma 5809-re, az elhunytaké két újabb áldozattal 222-re emelkedett, miközben eddig 2497-en győzték le a kórt.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter kiemelte, hogy előző nap megint viszonylag sok, 202 Covid-19-beteget kellett kórházba szállítani az országban. A járvány kitörése óta a legtöbb koronavírusos beteg, 294 pénteken került kórházba. A tárcavezető riasztó jelnek nevezte, hogy az utóbbi időben egyre nő a kórházi ellátásra szorulók száma, és nő az egészségügyi intézmények leterheltsége. Megjegyezte, hogy Lviv megyében már meghaladta az 50 százalékot a kórházi ágyak kihasználtsága a Covid-betegek fogadására kijelölt intézményekben. Közölte, hogy megkezdték emiatt a kórházak "második hullámának" felkészítését a betegek fogadására. Szavai szerint a "második hullám" kórházaiba 10 237 ágyat irányoztak elő, ebből 851 intenzív osztályon lévőt, és 1442 lélegeztetőgépet.



Az egészségügyi alkalmazottak közül újabb 42 kapta el a vírust, közülük már 9260-an fertőződtek meg a járvány kitörése óta.



Előző nap 13 301 tesztet végeztek el az országban.