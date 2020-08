Gyász

Meghalt Ruth Gassmann, aki tömegeket világosított fel a szexről

Nyolcvanöt évesen elhunyt Ruth Gassmann német színésznő, aki az 1960-as években a szexuális felvilágosítást szolgáló nyugatnémet Helga-filmek főszereplőjeként vált egycsapásra nagy hírességgé. Fia vasárnapi tájékoztatása szerint Gassmann pénteken este halt meg Münchenben rövid, de súlyos betegség után.



Az augsburgi születésű Ruth Gassmann eredetileg testnevelőnek és vegyésznek tanult, de aztán fotómodellkedés révén eljutott a színészethez. Az Egyesült Államokban a Gunsmoke című westernsorozat tucatnyi epizódjában szerepelt, az NSZK-ban pedig 1967-ben egyik napról a másikra lett híres a Helga - Az emberi élet keletkezéséről című felvilágosító filmmel, mely az egészségügyi minisztérium támogatásával készült, nézők milliót csalta a mozikba hazájában, de a szexuális élet rejtelmeit a randevútól a szülésig tárgyaló Helga-trilógiát elsöprő sikerrel mutatták be Magyarországon is 1970-től. A Der Spiegel című hetilap azt írta a Helgáról, hogy minden idők legsikeresebb német filmje, egyben egy államcsíny.



A két folytatás után Oswalt Kolledie vette át a német nemzet felvilágosítójának szerepét. Ruth Gassmann a kulisszák mögött folytatta pályafutását rendezőasszisztensként, egyebek közt a Saarbrückeni Állami Színház operaházában, ahol énekesnőként is fellépett. A színésznőnek három gyermeke született, az ő születésük óta a München melletti Aschheimben élt.