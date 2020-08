Koronavírus-járvány

Nem lassul Ukrajnában a fertőzés terjedése

Az elmúlt napban az igazolt fertőzöttek száma 1199 új esettel 80 ezer 949-re, a halálos áldozatoké pedig 18 újabb esettel 1897-re nőtt. 2020.08.09 13:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Továbbra sem lassul számottevően az új típusú koronavírus terjedése Ukrajnában, vasárnapra is csaknem 1200 új beteget regisztráltak, a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma pedig velük együtt már megközelítette a 81 ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.



Az elmúlt napban az igazolt fertőzöttek száma 1199 új esettel 80 ezer 949-re, a halálos áldozatoké pedig 18 újabb esettel 1897-re nőtt. Eddig 43 972-en gyógyultak meg, közülük előző nap 317-en. Jelenleg 35 ezer 80 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk 864-gyel nőtt egy nap alatt. Most némileg lassult, de az előző napokban gyorsuló ütemben terjedt a fertőzés és sorozatban döntött rekordokat, a pénteken feljegyzett új betegek száma 1489 volt, ami a járvány kitörése óta az eddig legmagasabb napi növekmény.



A legtöbb új beteget, 125-öt, továbbá három újabb halálos áldozatot az ország legfertőzöttebb régiójából, a nyugat-ukrajnai Lviv megyéből jelentették, ahol az igazolt fertőzöttek száma mostanra elérte a 10 ezer 851-et, az elhunytaké pedig 302-re nőtt. A második legtöbb új fertőzéses esetet, 124-et a szintén a nyugati országrészben lévő Ivano-Frankivszk megyében, a harmadik legtöbbet, 123-at pedig a kelet-ukrajnai Harkiv megyében jegyezték fel.

Az ország második legfertőzöttebb területének számító fővárosból, Kijevből 120 új beteget és két új halálesetet jelentettek. Velük együtt az azonosított fertőzöttek száma a fővárosban megközelítette a 9500-at, az elhunytaké 147-re nőtt.



Kárpátalján a legfrissebb adatok szerint az igazolt fertőzöttek száma 5765-re, az elhunytaké két újabb áldozattal 220-ra emelkedett, miközben eddig 2449-en győzték le a kórt.



Az egészségügyi tárca közlése szerint a járvány kitörése óta 1 millió 169 ezer 351 PCR-tesztet végeztek el az országban.



Ukrajnában március 3-án regisztrálták az első fertőzöttet a romániai határnál lévő Csernyivci megyében. Két hétre rá vezették be az országos karantént, május 22-étől pedig úgynevezett adaptív karantén lépett hatályba, amely azt jelenti, hogy régiónként eltérő a szabályozás. Emellett a helyi hatóságok önállóan dönthettek bizonyos korlátozások enyhítéséről vagy szigorításáról, köztük a közösségi közlekedési eszközök, a tömegétkeztetési vagy szórakozóhelyek, sportlétesítmények működtetéséről.



Az országos karantént - amely alapján egyebek mellett általánosan kötelező a maszkviselés és a távolságtatás nyilvános helyeken - többször meghosszabbította a kormány, legutóbb július 22-én, most augusztus végéig van érvényben továbbra is adaptív jelleggel.



Augusztus 1-jétől viszont új karanténrendszer lépett életbe az országban: a meghatározott kritériumok, vagyis az aktív betegek, az elvégzett tesztek száma, a fertőzés terjedésének üteme és a kórházi ágyak leterheltsége alapján színes, azaz zöld, sárga, narancs és vörös zónába sorolják a településeket, illetve a régiókat. Az új rendszerben a helyi hatóságok önhatalmúlag már nem enyhíthetnek, csak szigoríthatnak a korlátozásokon, amelyeket ismét a központi kormányzat szab meg. A besorolást hetente vizsgálják felül. Kárpátalja jelenleg sárga besorolású terület, ahol nem szükséges egyelőre újabb szigorításokat bevezetni.