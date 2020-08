Légiközlekedés

Újabb részletek az indiai repülőgép-szerencsétlenségről

A halottak között van egy tíz és egy tizennyolc hónapos kisgyermek is. A sérültek száma több mint 120, közülük sokan válságos állapotban vannak. 2020.08.08

Tizennyolcra emelkedett a pénteki indiai repülőgép-szerencsétlenség halálos áldozatainak száma, az áldozatok között van egy tíz és egy tizennyolc hónapos kisgyermek - közölte Hardíp Szing Puri légi közlekedési miniszter. Korábban 16 halottról lehetett tudni. A sérültek száma több mint 120, közülük sokan válságos állapotban vannak.



A fedélzeten 190 ember - 184 utas és hatfős személyzet - tartózkodott; a balesetet vélhetően a monszun miatti heves eső, a pálya csúszóssága és a rossz látási viszonyok okozták.



A gép túlfutott a leszállópályán, majd összetört a délnyugat-indiai Kerala államban található Kozsíkóde (Kálikut) repülőterén, amely egy domb tetején van.



Az Air India Express légitársaság Dubajból érkező, Boeing 737-es típusú utasszállítója a kicsúszás után tíz métert zuhant, majd kettévált.



A szerencsétlenségben mindkét pilóta életét vesztette. A gépen olyan indiai állampolgárok utaztak, akik a koronavírus-járvány miatt külföldön rekedtek, és most tértek haza. Az elmúlt hónapokban indiai állampolgárok tízezrei tértek haza repülővel, többségében a Perzsa-öböl menti országokból.



A keresőcsapatok szombaton rábukkantak a gép feketedobozára.



A keralai egészségügyi miniszter azt kérte a keresésben részt vevő helyiektől, hogy elővigyázatosságból vonuljanak karanténba. A szerencsétlenség túlélőit tesztelik a koronavírusra. A nyomozás során a repülőgép állapotát, az időjárási körülményeket, a pilóták képzettségét és viselkedését, illetve a kifutópálya biztonságosságát is vizsgálják.



A kozsíkódei reptér 2850 méter hosszú, és egy meredélyekkel körülvett lapos dombtetőn található. A kifutópálya biztonsági zónáját 2018-ban megnövelték, hogy a nagyobb testű gépek is kényelmesen elférjenek. Bár a kifutópálya megfelel az ENSZ szabványainak, a világszervezet polgári repülési ügynöksége 150 méterrel hosszabb pufferzónát javasol annál, mint amekkorával a kozsíkódei reptér rendelkezik - hívta fel a figyelmet Harro Ranter, az Aviation Safety Network online adatbázis igazgatója. Egy indiai hírügynökség szerint az illetékes hatóságok több biztonsági aggály - például repedések és pangó víz - miatt érdeklődtek a repülőtér vezetőségénél 2019-ben.



A dél-ázsiai országban a legsúlyosabb, 349 áldozattal járó légi katasztrófa 1996-ban történt, amikor egy szaúd-arábiai repülőgép a levegőben összeütközött egy kazahsztánival.

