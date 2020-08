Koronavírus

Az Egyesült Államokban meghaladta a 160 ezret a járvány halálos áldozatainak a száma

Az Egyesült Államokban meghaladta a 160 ezret a járvány halálos áldozatainak a száma - derül ki a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház péntek délelőtti adataiból.



A legtöbb halálos esetet Kaliforniában, Texasban és Floridában regisztrálták, s miközben több tagállamban a járvány enyhülését tapasztalják, 23 tagállamban emelkedik a vírus okozta Covid-19 fertőzésben és szövődményeiben elhunytak aránya. Erősödik a járvány Nevadában és Louisianában. A diagnosztizált fertőzöttek száma egyébként az országban több mint 4 millió 900 ezer.



A járvány halálos áldozatainak száma az elkövetkező négy hónapban megduplázódhat, december elejéig akár 300 ezer főre is emelkedhet - olvasható az északnyugati Seattle városában lévő Washington Egyetem egészségügyi intézetének tanulmányában, amelyet pénteken hoztak nyilvánosságra. A tanulmány szerint több mint 65 ezer halálos eset elkerülhető lenne a jövőben, ha az amerikaiak, betartva az óvintézkedéseket, viselik a szájmaszkot.



Az Egyesült Államok több tagállamában kötelező a szájmaszk viselése nyilvános helyeken, több államban viszont ez nem így van.



Jelentősen javult a járványhelyzet New York államban is. Andrew Cuomo kormányzó pénteken bejelentette: az iskolákban újraindulhat a személyes részvétellel történő oktatás. De a döntés a tankerületek felelőssége - tette hozzá.



Több tagállamban, köztük Georgiában, Indianában, Mississippiben és Tennessee-ben a néhány oktatási intézményben már a múlt héten megkezdődött a tanítás. Donald Trump amerikai elnök az iskolák újranyitását sürgeti.



Pénteken bejelentették: Mike DeWine ohiói kormányzó második vírustesztje negatív lett. A republikánus politikus első vírustesztje csütörtökön pozitív volt, ezért nem is tudott találkozni az Ohióba látogató Donald Trumppal.