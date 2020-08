Koronavírus

Az EU ismét szűkítette a járványügyi szempontból biztonságosnak ítélt országok listáját

Az Európai Unió a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban felülvizsgálta és ismét szűkítette azon országok körét, amelyek állampolgárai korlátozásmentesen léphetnek be az Európai Unióba. Pénteken Marokkó került le a listáról.



Az Európai Unió első alkalommal június végén tette közzé akkor tizennégy országot felsorló listáját.



Az Európai Unió Tanácsának tájékoztatása szerint a listán jelenleg Ausztrália, Kanada, Georgia, Japán, Új-Zéland, Ruanda, Dél-Korea, Thaiföld, Tunézia és Uruguay szerepel. A listáról egy hónapja Montenegró és Szerbia, két héttel ezelőtt Algéria, pénteken Marokkó került le. A Kínára vonatkozó korlátozásokat az unió akkor oldja fel, ha az a másik oldalon is kölcsönösen megtörténik - közölték.



Andorra, Monaco, San Marino, a Vatikán, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc állampolgárai szintén korlátozások nélkül utazhatnak be az unióba.



Az az ország számít biztonságosnak, amelyben az új koronavírus-fertőzöttek számának növekedése az EU-s átlaghoz közeli vagy az alatti. A listát kéthetente vizsgálják felül.