USA

New York főügyésze keresetet nyújtott be az Országos Fegyverszövetség feloszlatására

New York főügyésze, Letitia James perkeresetet nyújtott be a befolyásos fegyverlobbi, Országos Fegyverszövetség (NRA) ellen, azzal vádolva a szervezet elnökét és csúcsvezetőit, hogy dollármilliókat tulajdonítottak el a szervezettől. A főügyész egyúttal az NRA feloszlatását is javasolta.



Letitia James "a kapzsiság, a visszaélés és az égbekiáltó törvénytelenség táptalajának" minősítette az NRA-t, amely szerinte "évtizedeken keresztül ellenőrzés nélkül tevékenykedett, miközben csúcsvezetői milliókkal tömték meg a saját zsebüket".



A 148 évvel ezelőtt alapított és több mint ötmillió tagot számláló NRA az amerikai politikai élet rendkívül befolyásos fegyverlobbija. Ennek ellenére nem lobbiszervezetként, hanem jótékonysági egyesületként jegyezték be, illetve az e csoportokra érvényes törvények szerint működhetett. Vezetője Wayne LaPierre, akit a többi vezetővel együtt a vádirat szerint eltulajdonított összegek - több tízmillió dollár - megtérítésére kötelezne a New York-i ügyészség.



A vádiratban LaPierre mellett a szervezet három másik vezetője szerepel: Josh Powell volt elnökhelyettes, John Frazer, a szervezet főtanácsnoka és Woody Phillips, a volt kincstárnok. Valamennyien "több állami és szövetségi törvényt sértettek meg", s nemcsak önmaguknak, hanem családtagjaiknak, barátaiknak és szövetségeseiknek is tekintélyes summákat juttattak. A vádirat szerint az elmúlt három évben mintegy 64 millió dollárt tulajdonítottak el a szervezettől.



A manhattani legfelsőbb bíróságon benyújtott kereset polgári pert irányoz elő, de Letitia James büntető pert is indítványozhat, bár egyelőre nem derült ki, hogy ez lenne a szándéka.



"Az NRA befolyása olyan erőteljes, hogy a szervezetet évtizedeken keresztül nem ellenőrizték" - olvasható az ügyésznő csütörtökön közzétett közleményében. Letitia James leszögezte, hogy mivel a szervezet a csalás és a visszaélés melegágya, ezért a feloszlatását is szorgalmazza. "Egyetlen szervezet sem állhat a törvények felett" - hangsúlyozta az ügyésznő.



A New York-i ügyészség 2019 februárja óta folytatott nyomozást az NRA-nél feltételezett visszaélések ügyében.