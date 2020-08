Robbanássorozat rázta meg Észak-Koreát - videó

Még hétfőn, 2020. augusztus 3-án rázta meg egy robbanássorozat az egyik legészakibb várost Észak-Koreában, Hjeszant. A kínai határ közelében történt katasztrófában legalább 9-en meghaltak, és harmincan megsérültek.



Az észak-koreai kormány és média is hallgatott a robbanásokról, végül csak kiszivárogtak különböző felvételek, amelyeken jól látszanak a detonációk. Azonban a pontos részletek nem ismertek, és várhatóan nem is lesznek azok.



Egyes hírek szerint gázszivárgás okozta a katasztrófát, más források szerint benzin gyulladt meg, amitől felrobbant több gázpalack is, ez pedig lángra lobbantotta a környező otthonokat is.



Más lapértesülések szerint a tüzet a lakók oltották, ahogy tudták, mivel órákig nem érkezett tűzoltó-egység a balesethez. A hatóságok szerint ugyanis a szándékosság kizárható, egyszerűen baleset történt. A kimenekített, fedél nélkül maradt embereknek rizst, ruhákat és takarókat adtak, de állítólag ezeknek a költségeit az állam nem fizeti.

▶️ An explosion sent plumes of black smoke rising from a north Korean city near the border with China, Monday, as seen in video obtained by the Associated Press.



👉 North Korean Border City Rocked by Apparent Deadly Explosion https://t.co/HprBdq5Ecp pic.twitter.com/PsSSgykFH7