Bejrút: Hirosima nézett ki így az atomcsapás után - videó

Ennyi, egy hatalmas törmelékkupac maradt a bejrúti kikötőből a kedd esti kettős robbanás után. A halálos áldozatok száma meghaladja a százat, a sérülteké a négyezret, és százak tűntek el az iszonyatos erejű detonációban - így ezek a számok még emelkedhetnek.

A mentőcsapatok túlélők és eltűntek után kutatnak a romok alatt.



A bejrúti kormányzó szerint 200-250 ezren váltak földönfutóvá, semmisült meg az otthonuk.



"Mindez Hirosimára, Nagaszakira emlékeztet engem az atomcsapás után" - nyilatkozta Marvan Abbud. "Soha életemben nem láttam még ekkora pusztítást. Ez egy nemzeti katasztrófa, egy csapás Libanonra. Elképzelni sem tudom, hogy jutunk túl rajta. Ötletem sincs, hogy mászunk ki ebből. Eddig is küszködtünk a gazdasági válsággal, és most itt ez a katasztrófa. Erősnek, bátornak kell lennünk, és össze kell tartanunk. Ez történt a népünkkel" - mondta elcsukló hangon a kormányzó, majd elfogja a zokogás.

