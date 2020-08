Bejrúti robbanás

Csehország speciális mentőcsapatot küld Bejrútba, amely segíteni fog a keddi robbanás által összedöntött vagy megrongált épületek romjainak átkutatásában - jelentette be Jan Hamácek belügyminiszter szerda reggel a Twitteren.



Tomás Petrícek külügyminiszter azt közölte, hogy Csehország továbbá tízmillió korona (135 millió forint) értékű humanitárius segélyt is küld Libanonnak.



A mentőket és a humanitárius segélyt szerda délután a cseh hadsereg szállítórepülőgépe viszi Bejrútba.



Az USAR nevű 36 tagú csapatban mintegy 30 tűzoltó, orvos, statikus és néhány kinológus is lesz, akik kutyákkal fogják átkutatni a romokat. A prágai tűzoltókhoz tartozó USAR-csoport különleges kiképzést kapott, és általában természeti katasztrófák idején kerül bevetésre. A csoport az esemény idejétől számítva tíz órán belül kész a bevetésre. A mentési csúcstechnikával felszerelt csoport a múltban már több csehországi és külföldi természeti katasztrófánál is segítséget nyújtott.



"A bejrúti robbanássorozat hatalmas katasztrófa. Ez a segítség, amelyet Bejrútba küldünk, a legkevesebb, amit jelenleg Libanonért tehetünk" - olvasható Hamácek bejegyzésében.