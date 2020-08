Koronavírus

Rekordmagas a betegek száma Csehországban

Az egészségügyi minisztérium kimutatása szerint kedden a laboratóriumi vizsgálatok 290 embernél állapították meg a Covid-19 fertőzést, és ezzel a betegek száma 5091-re nőtt, ami új rekordot jelent.



Március elseje óta, amikor az első fertőzést regisztrálták, Csehországban 17 286 ember kapta meg a kórt, közülük mintegy 12 ezer, azaz 70 százalékuk már meggyógyult.



Az áldozatok száma szerda reggel 383 volt. A kórházakban 123 személyt kezelnek, közülük 19-nek az állapotát minősítik az orvosok súlyosnak.



Csehországban az országos általános óvintézkedéseket már megszüntették, jelenleg regionálisan és helyileg foganatosítják a szükséges intézkedéseket. A nagyjából egytucatnyi helyi fertőzésgócban többnyire kötelező az arcmaszkok viselése az egészségügyi intézményekben, kórházakban, idősotthonokban vagy a közösségi közlekedési eszközökön, illetve tilos a kórházak és az idősotthonok látogatása.



Prágában például kötelező az arcmaszkok viselése az orvosoknál, a kórházakban, a gyógyszertárakban és a metróban.



A szaktárca egy hete mutatta be az úgynevezett "szemaforrendszert", amely a járvány súlyossága alapján négy kategóriába (piros, sárga, zöld, kék) sorolta a településeket és a régiókat.



Pirossal azokat a régiókat jelölik, ahol sok a fertőzés és a helyzet súlyos, míg a kék szín vírusmentes területet jelent. Jelenleg piros vagy sárga besorolást egyetlen város vagy régió sem kapott, a zöld szín viszont több mint tíz helyen látható. A legrosszabb helyzet továbbra is Észak-Morvaország Karviná és Frydek-Místek járásaiban van.



A minisztérium és az országos tisztiszolgálat az általános országos járványhelyzetet továbbra is kielégítőnek minősíti, de az illetékesek folyamatosan az óvintézkedések betartására hívják fel az emberek figyelmét.