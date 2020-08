Koronavírus

Lemondott New York egészségügyi vezetője, mert rossznak ítéli a járvány kezelését

2020.08.05 07:19 MTI

Lemondó levelében a szakember "mély csalódottságának" adott hangot. Mint fogalmazott: "életünk legfontosabb közegészségügyi válsága idején nem olyan mértékben vették igénybe a járványügyi szakemberek tudását, ahogyan azt kellett volna". Majd hozzátette: New York járványügyi szakemberei világszerte elismerést vívtak ki maguknak, és a városnak csak hasznára lett volna, ha él ezekkel a tapasztalatokkal.



A The New York Times című lap információi szerint Barbot és a városi önkormányzat viszonya március óta igen feszült volt. Részben azért, mert Bill de Blasio polgármester márciusban nem akarta bezáratni az üzleteket és az iskolákat, és ezzel a járványügyi szakemberek szerint hozzájárult a vírus gyors terjedéséhez, részben pedig azért, mert később a szakemberek tanácsai ellenére sem szorgalmazta a vírusfertőzöttek kapcsolatainak feltárását. A The New York Times által megszólaltatott egészségügyi szakemberek szerint a polgármesternek jobban kellett volna hallgatnia Oxiris Barbotra, támogatnia kellett volna a javaslatait.



Bill de Blasio kedden már ki is nevezte Barbot utódját, Dave Chokshi orvost.



New Yorkban több mint 20 ezer ember halt meg a vírusfertőzés okozta Covid-19 betegségben és szövődményeiben.



Az Egyesült Államokban - a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint - a járvány kitörése óta már csaknem ötmillió a diagnosztizált fertőzöttek száma, és több mint 155 ezren haltak meg a Covid-19 és szövődményei miatt.